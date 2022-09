I wanna dance with somebody : tout savoir sur le biopic consacré à Whitney Houston

Le biopic consacré à Whitney Houston, «I wanna dance with somebody», est attendu dans les salles le 21 décembre prochain. Avec la comédienne Naomi Ackie dans le rôle de la célèbre chanteuse.

Une carrière à la fois époustouflante et tragique. Après plus de deux ans de développement, le biopic «I wanna dance with somebody», consacré à Whitney Houston, est attendu dans les salles à partir du 21 décembre prochain. Réalisé par Kasi Lemmons, et écrit par Anthony McCarten, le film retracera la carrière de la chanteuse après qu’elle ait été repérée par le producteur Clive Davis. Ce dernier lui fera signer son premier contrat à l’âge de 19 ans.

Le titre du biopic est inspiré de ce qui fut le plus grand tube de Whitney Houston sorti en 1987. Le film promet de se pencher sur les succès de la chanteuse, mais aussi les nombreuses controverses qui ont jalonné sa carrière, comme les rumeurs sur sa relation amoureuse avec son amie, Robyn Crawford, ou encore son mariage mouvementé avec son mari, le chanteur Bobby Brown. Whitney Houston a tragiquement disparu en 2012 d’une overdose à l’âge de 48 ans. Sa fille, Bobbi Christina Brown, qui était âgée de 18 ans au moment de son décès, décèdera seulement trois ans plus tard.

Le film a-t-il une bande-annonce ?

La première bande-annonce de «I wanna dance with somebody» a été publié le 15 septembre dernier. On peut reconnaître les tubes «How will I Know», et bien évidemment «I wanna dance with somebody». On a également un aperçu de sa performance inoubliable en 1991 au moment de chanter l’hymne américain avant le Superbowl (finale du championnat du football américain, ndlr).

Qui sera au casting du film ?

Aperçue dans la série «Doctor WHo», ou encore dans le film «Star Wars : The Rise of Skywalker», Naomi Ackie aura la lourde tâche d’incarner Whitney Houston à l’écran. Elle sera prochainement au générique du premier film réalisé par Zoë Kravitz, «Pussy Island», ainsi que dans le prochain long métrage de Bong Joon-ho, «Mickey7».

Le producteur Clive Davis – qui figure à la production du film – sera joué par Stanley Tucci. La comédienne Tamara Tunie prêtera ses traits à la mère de la chanteuse, Cissie Houston, qui a aidé sa fille à développer sa voix grâce au gospel. Ashton Sanders incarnera Bobby Brown, tandis que Bria Danielle Singleton, jouera leur fille.

À noter que le film a été supervisé par les représentants de Whitney Houston, notamment par la belle-sœur de la chanteuse, Pat Houston. Selon les observateurs, «I wanna dance with somebody» promet de ne pas édulcorer les moments difficiles de la carrière de la chanteuse, tout en montrant de la compassion envers cette célébrité aux multiples facettes.