Whitney Houston : qui est Naomi Ackie, l'actrice qui incarne la star dans «I Wanna Dance With Somebody» ?

Dans le biopic «I Wanna Dance With Somebody» qui sort en salles ce mercredi, la Britannique Naomi Ackie interprète Whitney Houston et obtient son premier grand rôle. Mais qui est cette jeune actrice à qui le cinéma fait les yeux doux ?

Si elle avait déjà fait l’objet d’un téléfilm et d’un documentaire, la vie chaotique de Whitney Houston est désormais au cœur d’une fiction intitulée «I Wanna Dance With Somebody», en salles ce mercredi 21 décembre. Pour incarner la diva de la soul, disparue tragiquement il y a dix ans, à seulement 48 ans, les spectateurs découvriront l’actrice Naomi Ackie.

La jeune Anglaise de 30 ans raconte : «Whitney a toujours fait partie intégrante de ma vie. Elle est présente à chaque moment de mon existence – à chaque mariage, à chaque enterrement, à chaque baptême, anniversaire, soirée karaoké, que je sois seule ou avec des amis. Je n’arrive même pas à me souvenir de la première fois où j’ai écouté sa musique, et d’ailleurs, cela n’a pas d’importance. Elle est tout simplement présente à chaque instant».

Si, lors des premières auditions, elle a été terrifiée par l’ampleur de la tâche, Naomi Ackie a peu à peu réussi à s’emparer du personnage et à raconter son parcours.

Du théâtre à la saga «Star Wars»

Originaire de Walthamstow, dans le borough londonien, elle sort diplômée de la Royal Central School of Speech and Drama en 2012, quatre ans avant de faire ses premiers pas au cinéma dans «The Young Lady» de William Oldroyd, avec Florence Pugh. Ce long-métrage lui permet d’obtenir un British Independent Film Award du meilleur espoir féminin.

Hollywood lui ouvre rapidement ses portes. Naomi Ackie tourne en effet dans «L’ascension de Skywalker», l'épisode 9 de la saga «Star Wars» signé J.J Abrams, dans lequel elle incarne la guerrière Jannah, aux côtés de Daisy Ridley, Adam Driver, et John Boyega. A la télévision, on la retrouve dans les séries «The Five», «The Bisexual», «The End of the F***ing World» et «Master of None».

Cette étoile montante du cinéma sera prochainement à l’affiche de «Pussy Island», premier long-métrage réalisé par Zoë Kravitz, ainsi que de «Mickey 17» de Bong Joon-ho, avec Robert Pattinson, Toni Collette et Mark Ruffalo.