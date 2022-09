Canal+ : les 5 créations originales à ne pas manquer

Le savoir-faire des Créations Originales de Canal+ n’est plus à prouver. Outre les deux séries évènements que sont «Désordres», de et avec Florence Foresti, et «Marie-Antoinette», 5 fictions vont faire leur apparition durant la saison 2022/2023.

Paris Police 1905

Fabien Nury reste à l’écriture de cette suite en 6 épisodes de «Paris Police 1900», avec cette touche si particulière de comédie noire dans un récit policier. Cette fois, l’inspecteur Antoine Jouin se retrouve à mener l’enquête dans un territoire clandestin et secret : le bois de Boulogne. Alors que le préfet Lépine est sous-pression, et que la Police des Mœurs est chargée de faire le ménage après la découverte d’un corps non identifié, il va découvrir le monde des soirées très privées où le vice côtoie la corruption et le chantage. Un mal contre lequel personne, même les policiers, n’est immunisé. Aucune date de diffusion annoncée pour le moment.

La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé

Il s’agit de la première série de Xavier Dolan, et c’est sur Canal+ que cet événement va se produire. Déclinée en 5 épisodes, elle racontera l’histoire de Mireille, de son frère Julien, et de leur ami Laurier. Les amis inséparables voient leur famille respective se briser après un terrible incident. Chacun décide de poursuivre son chemin. Trente ans plus tard, Mireille, devenue thanatologue, revient dans sa famille pour embaumer sa mère. Et retrouve ceux dont elle était si proche, mais dont elle est sans nouvelle depuis plusieurs décennies. Des retrouvailles qui s’annoncent mouvementées. Aucune date de diffusion annoncée pour le moment.

Django

C’est le western qui s’invite sur Canal+ avec cette série en 10 épisodes dans laquelle Matthias Schoenaerts incarne Django, un homme dont la famille a été assassinée huit ans plus tôt. Il garde toutefois l’espoir de pouvoir retrouver sa fille, Sarah, saine et sauve. C’est dans la ville de New Babylon qu’il parvient à la revoir. Celle-ci est aujourd’hui adulte, et refuse de renouer avec son père, de peur que sa présence ne vienne semer le trouble dans sa ville d’adoption. Aucune date de diffusion annoncée pour le moment.

B.R.I

La nouvelle série policière de Canal+ se nomme «B.R.I», et suit l’histoire de Saïd, qui débarque à la tête de la BRI de Versailles, une unité historique spécialisée dans le grand banditisme. Très vite, il réalise qu’il ne sera pas aisé de s’imposer face à cette équipe constituée de jeunes flics d’élite. Surtout avec des méthodes si différentes de celles pratiquées par Patrick, leur ancien chef charismatique et respecté. L’urgence est toutefois de mise au moment où une guerre des gangs menace d’éclater dans la capitale. Aucune date de diffusion annoncée pour le moment.

66.5

Déclinée en 8 épisodes, cette fiction créée par Anne Landois suit Roxane, une jeune avocate d’affaires travaillant au sein d’un prestigieux cabinet parisien dont la vie est bouleversée le jour où son mari – associé du cabinet – est accusé de viol. Ramenée malgré elle à la cité de son enfance, elle va s’engager dans la voie de la reconstruction en tant qu’avocate pénaliste au tribunal de Bobigny. Aucune date de diffusion annoncée pour le moment.