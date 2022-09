The Staircase : la date de diffusion sur Canal+ dévoilée

Lancée en mai dernier aux États-Unis sur HBO Max, la série «The Staircase» – librement inspirée de l’histoire vraie du romancier Michael Peterson – commencera sa diffusion en France sur Canal+ le 13 octobre prochain.

Un drame familial à rebondissement. Inspirée de l’histoire vraie du romancier Michael Peterson - qui a été accusé en 2001 du meurtre de son épouse, Kathleen, après la chute mortelle de celle-ci dans des escaliers - «The Staircase» raconte en huit épisodes la manière dont la famille de l’écrivain s’est déchirée devant les tribunaux pendant toute la durée du procès. La série sera à découvrir en exclusivité en France sur Canal+ à partir du 13 octobre prochain.

Cette affaire judiciaire avait par ailleurs fait l’objet d’une série documentaire réalisée par Jean-Xavier de Lestrade en 2005, et baptisée «Soupçons : the staircase» (visible sur myCANAL). Ce dernier avait d'ailleurs regretté les libertés prises par la série quant à la présentation de son travail.

Au générique de «The Staircase», les téléspectateurs retrouveront Colin Firth dans le rôle du romancier, et Toni Collette dans celui de son épouse. Ils sont accompagnés au casting par Michael Stuhlbarg (Your Honor), Juliette Binoche (Ouistreham), Sophie Turner (Game of Thrones), Rosemarie DeWitt (Little Fires Everywhere), Patrick Schwarzenegger (Midnight Sun), ou encore Dane DeHaan (The Amazing Spider-Man 2).