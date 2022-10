Le Prince Harry complètement dépendant de Meghan Markle, selon un biographe de la famille royale

Dans un entretien exclusif avec le site américain Page Six, le biographe de la famille royale Tom Bower affirme que le prince Harry s’accroche à son épouse, Meghan Markle, comme un naufragé à son radeau de survie.

Un homme dans le besoin. Dans un entretien exclusif avec le site américain Page Six, le biographe de la famille royale, Tom Bower, décrit le prince Harry comme un mari s’accrochant à son épouse, Meghan Markle, ressemblant à «un homme avec un besoin d’attention, comme un naufragé à son radeau de survie». Il affirme que le fils du roi Charles III est un homme «abîmé», «très dérangé» par les traumatismes de son enfance. Et que Meghan Markle a su comment faire en sorte de l’apaiser afin de l’attirer vers elle.

«Il est psychologiquement blessé à la fois par le décès de sa mère (quand il avait 12 ans, ndlr), le traitement qu’infligeait son père à sa mère, et à lui quand il n’était qu’un enfant», précise Tom Bower. Invité du podcast «Armchair Expert» en 2021, le prince Harry lui-même avait accusé son père de les maintenir dans un «cycle de douleur et de souffrance génétique».

Une source de tension dans le couple

Si elle a toujours clamé qu’elle ne connaissait rien de la famille royale au moment de rencontrer le prince Harry, Meghan Markle aurait, bien au contraire, assidument étudié son sujet avant leur premier rendez-vous en juillet 2016, croit savoir Tom Bower. «Son génie tient dans le fait qu’avant même de le rencontrer, elle a fait des recherches précises, et en tant que femme intelligente avec de l’expérience, savait exactement comment s'y prendre avec lui », précise-t-il.

Pour Tom Bower, le prince Harry n’appréciait guère les devoirs de sa fonction, et Meghan Markle lui a permis de s’en échapper. Le couple a renoncé à ses privilèges en janvier 2020, deux ans après le mariage, et vit désormais en Californie avec deux enfants. «Je pense qu’il apprécie bien plus de faire du paddle en Californie que d’aller serrer des mains dans un village reculé du nord de l’Angleterre», explique Tom Bower.

Le biographe affirme toutefois que le récent décès d’Elizabeth II, et ses funérailles – dont le prince Harry et Meghan Markle ont été tenus à l’écart du reste de la famille royale – a fait naître un sentiment inattendu dans le cœur du prince Harry. «Les funérailles ont réveillé une certaine tristesse en lui quand il a réalisé à quel point il était coupé du reste de sa famille, de ses amis, et qu’il était considéré comme une personne de l’extérieure. Et je pense que cela devient une source de tension dans leur couple», continue Tom Bower.