Mort d'Angela Lansbury : comment la comédienne a arraché sa fille des griffes de Charles Manson

Une révélation qui fait froid dans le dos. En 2014, Angela Landsbury – qui est décédée ce mardi 11 octobre à l’âge de 96 ans – s’était confiée sur un épisode très personnel de sa vie au site britannique DailyMail, au cours duquel elle s’était retrouvée à devoir sauver sa fille de l’emprise de la secte dirigée par le tueur en série Charles Manson.

La comédienne y explique que, dans les années 1960, elle et son mari, l’acteur Peter Shaw, découvrent avec horreur que leurs deux enfants, Anthony et Deidre, sont tombés dans le piège de la drogue. Et ce malgré le fait qu'ils soient à peine entrés dans l'âge de l'adolescence.

«Cela a commencé avec le cannabis, puis ça a évolué vers l’héroïne. Il y avait des regroupements sur les hauteurs de Malibu pour s’adonner à ces pratiques funestes. Cela me fait de la peine de le dire, mais à un moment, Deidre a fréquenté un groupe dirigé par Charles Manson. Elle était dans ce groupe de jeunes qui le suivait. Et ils étaient subjugués. C'était un personnage fascinant, charismatique à plus d’un titre, cela ne faisait aucun doute», explique-t-elle.

La simplicité de la vie en Irlande

Angela Lansbury a alors suggéré à son époux de déménager en Irlande, le pays natal de sa mère, où la famille s’installera non loin de la ville de Cork avec l’espoir de couper leurs enfants de leurs mauvaises fréquentations. Pendant un an, la comédienne refusera les rôles proposés pour s’occuper d’eux, et en profiter pour apprendre à cuisiner. «Ce fut un moment formidable de ma vie», lance-t-elle. Anthony parviendra à se détacher de la drogue rapidement. Ce fut plus difficile pour Deidre, qui y parvint malgré tout, et finira par se marier avant de retourner s’installer à Los Angeles où elle et son mari ont ouvert un restaurant italien.

«Je n’ai aucun doute sur le fait que j’aurais pu perdre mes deux enfants si je ne les avais pas envoyé dans un cadre totalement différent, dans cette simplicité de la vie irlandaise. (…) Nous avons eu de la chance de découvrir leur addiction rapidement, et de pouvoir agir à temps», conclu-t-elle à propos de cet épisode étonnant de sa vie.