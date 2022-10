Red Sonja : la première image du film avec Matilda Lutz dévoilée

Après de longues années de gestation, et de reports, le nouveau film «Red Sonja» vient de dévoiler sa première image, avec la comédienne Matilda Lutz apparaissant l’épée à la main. C’est la réalisatrice M.J. Basset (Rogue) qui sera derrière la caméra.

La fin d’un long périple. Le studio Millenium Media – qui se trouve derrière les «Expandables», le dernier Rambo (Last Blood) ou encore le «Hellboy» de Neil Marshall – vient de dévoiler la première image de Matilda Lutz dans le costume de «Red Sonja», la célèbre héroïne des comics Marvel devenue célèbre dans les années 1970/1980. Une excellente nouvelle pour cette adaptation en gestation depuis plusieurs années, et qui semblait être totalement à l'arrêt.

© Millenium Media

Le tournage du film se déroule actuellement en Bulgarie, avec des prises de vues supplémentaires prévues en Grèce. C’est la réalisatrice M.J. Basset (Rogue) qui a été placée derrière la caméra. Le scénario a été confié à Joey Soloway et Tasha Huo. Et les comédiens Wallis Day et Robert Sheehan complètent le casting.

Dans les comics de Roy Thomas, Red Sonja (Sonia la Rousse en Français) est une redoutable gueérrière dont la famille a été massacrée par un groupe de mercenaire. Violée par leur chef, et abandonnée à son sort, elle obtient des pouvoirs surnaturels de la part de la déesse rouge, Scathach, à la condition qu’elle ne couche plus jamais avec un homme. Au gré de ses aventures, sa route croisera régulièrement celle de Conan le Barbare, avec lequel elle combattra à plusieurs reprises.

Ce n’est pas la première fois que «Red Sonja» est adapté au cinéma. En 1985, Brigitte Nielsen incarnait l’héroïne dans un film où elle donnait la réplique à Arnold Schwarzenegger.

À noter que pour le moment, aucune date de sortie n’a été dévoilée par le studio Millenium Media.