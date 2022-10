House of the Dragon : pourquoi Daeron Targaryen est-il absent de la saison 1 ?

Dans son message posté sur son blog, George R.R. Martin a précisé que Daeron Targaryen – qui aura un rôle déterminant à jouer plus tard dans la série – n’avait pas été oublié dans la saison 1 de «House of the Dragon», et qu’il se trouvait actuellement à Villevieille.

Ce n’est pas parce qu’on ne le voit pas qu’il est absent. Dans un message posté sur son blog personnel, George R.R. Martin a tenu à rassurer les lecteurs de son livre «Fire & Blood». Il y a une bonne raison pour justifier l’absence de Daeron Targaryen – un personnage éminemment important dans les événements à venir – de l’adaptation de la chaîne américaine HBO, «House of the Dragon».

Le plus jeune fils de Viserys Targaryen et d’Alicent Hightower se trouve tout simplement à Villevieille, le siège de la Maison Hightower. La série n’a simplement pas eu le temps de l’incorporer dans le récit pour le moment, selon l’auteur. «Oui, Alicent a donné quatre enfants à Viserys, trois garçons et une fille. Le plus jeune, Daeron, est actuellement à Villevieille, nous n’avions pas le temps de l’incorporer dans cette saison 1», écrit George R.R. Martin.

Que les téléspectateurs soient rassurés, Daeron Targaryen, qui monte le dragon Tessarion, surnommé «La Reine Bleue», sera très certainement présent dans les saisons à venir (4 saisons sont prévues selon George R.R. Martin). Considéré comme un des princes les plus populaires de la cour, il s’apprête à jouer un rôle déterminant durant la guerre civile qui va déchirer les partisans de son frère, Aegon II, et ceux de Rhanyera Targaryen.