House of the Dragon : George R.R. Martin affirme que la série exigera 4 saisons au total

Les comptes sont faits. Dans un message posté sur son blog personnel, George R.R. Martin a précisé que «House of the Dragon» devrait nécessiter 4 saisons de 10 épisodes pour raconter l’intégralité des événements contenus dans son livre «Fire & Blood», dont s’inspire la série. L’auteur à succès s’est également exprimé à propos des sauts dans le temps qui, pendant cette première saison, a pu déstabiliser certains téléspectateurs.

S’il pense que le co-shorunner, Ryan Condal, a très bien su gérer ces sauts temporels, il aurait aimé que la série s’attarde sur certains détails qui participent à diviser Rhaenyra Targaryen et Alicent Hightower, ainsi que leurs partisans. «J’aurais aimé qu’il y ait plus de temps consacré à la relation entre Rhaenyra et Ser Harwin Strong, au mariage de Daemon avec Laena et de leur vie à Pentos, et les naissances de tous les enfants, et le reste que nous avons dû couper», précise-t-il. «Si nous avions eu 13 épisodes par saison, peut-être aurions-nous pu montrer certaines choses que nous avons sauté», poursuit-il.

George R.R. Martin comprend que cette décision de couper certains événements a été prise pour ne pas laisser aux téléspectateurs une impression de «lenteur», ou le sentiment qu’il «ne se passait rien». «Cela va exiger quatre saisons de 10 épisodes chacune pour rendre justice à la Danse des dragons du début à la fin», clame-t-il.