Gangs of New York : Martin Scorsese à la réalisation de l'adaptation en série télévisée

Miramax Television va proposer à la vente une adaptation en série télévisée du livre «Gangs of New York» aux plates-formes de streaming et chaînes nationales. Martin Scorsese sera à la réalisation des deux premiers épisodes.

Une série sur le marché. Selon le site américain Collider, la société Miramax Television a annoncé son intention de proposer à la vente aux chaînes nationales et aux plates-formes de streaming, une série télévisée adaptée du livre éponyme d’Herbert Asbury, «Gangs of New York». Martin Scorsese, le réalisateur de l’adaptation cinématographique datant de 2002 avec Leonardo DiCaprio et Daniel Day Lewis, sera à la réalisation des deux premiers épisodes. Brett Leonard aura la charge d’écrire le scénario.

Il est précisé que la série ne sera en aucun cas liée aux événements dépeints dans le film de 2002. Elle suivra cependant l’histoire de gangs rivaux entre la moitié et la fin des années 1800, à New York. Ce n’est pas la première fois que Martin Scorsese est lié à un projet d’adaptation à la télévision de «Gangs of New York». En 2013, le réalisateur avait travaillé sur une série qui explorait les crimes et les gangs d’autres grandes villes américaines telles que Chicago ou la Nouvelle-Orléans. Un projet finalement abandonné, mais dans lequel le réalisateur avait foi.

«Cette période de l’histoire américaine et son héritage est riche en personnages et histoires qu’il est impossible de traiter dans un film de 2 heures. Une série télévisée nous donne le temps et la liberté de création nécessaire pour décrire ce monde coloré, toutes les implications qu’il avait, et qu’il continue d’avoir dans notre société actuelle, et dans la vie», expliquait-il.