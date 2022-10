Tilda Swinton révèle ne plus être au casting de la série adaptée du film «Parasite»

Dans un entretien avec le site américain Variety, Tilda Swinton a révélé s’être retirée du casting de la série adaptée du film de Bong Joon-ho, «Parasite». Celle-ci est actuellement en développement pour la chaîne américaine HBO.

Elle se retire. Dans un entretien avec le site américain Variety, Tilda Swinton a révélé qu’elle ne sera finalement pas présente au casting de la série adaptée du film de Bong Joon-ho, «Parasite», qui a notamment été récompensé par la Palme d’or en 2019, et l’Oscar du meilleur film en 2020 (en plus de trois autres statuettes), ainsi que le César du meilleur film étranger cette même année. «Je ne pense pas que je participerai, mais je suis ravie d’en être la supportrice», a-t-elle déclaré.

Tilda Swinton était attachée au projet d’adaptation du film en série limitée depuis février 2020. Celle-ci est actuellement en développement sous la direction de Bong Joon-ho et d’Adam McKay (Don’t look up), pour en faire une série limitée d’une durée de dix heures (probablement autant d’épisodes).

La série ne sera pas un remake du film, mais se basera sur un scénario original qui traitera de toutes les histoires et autres secrets qui n’ont pas pu être traités dans le long métrage par Bong Joon-ho. «Ce sera une histoire originale se déroulant dans le même univers», avait lui-même expliqué Adam McKay, au micro du podcast américain «Happy Sad Confused», en 2021.