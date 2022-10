Trigger Point : la série britannique explosive à découvrir sur myCANAL dès le 10 novembre

Acclamée par la critique britannique et américaine, «Trigger Point» arrive en exclusivité sur myCANAL à partir du 10 novembre, avec 6 épisodes d’une rare intensité. À ne manquer sous aucun prétexte.

Coup de pression. Diffusée en janvier dernier outre-Manche, «Trigger Point» suit le quotidien de Lana Washington, membre d’une équipe de démineurs de la police de Londres. Cette ancienne militaire passée maître dans l’art de neutraliser les bombes et le désamorçage d’explosifs peut compter sur le soutien de Joel Nutkins, qui a servi à ses côtés en Afghanistan. Quand une série d’attaques terroristes frappe la capitale britannique, Lana et son équipe se retrouvent en première ligne pour tenter de protéger la population, au péril de leur vie.

Pilotée par Jed Mercurio (Line of Duty, Bodyguard) et Daniel Brierley, «Trigger Point» s’est imposée comme une des meilleures séries de l’année 2022 outre-Manche dès son lancement en janvier dernier sur la chaîne britannique ITV. Aux États-Unis, où la série a été diffusée par la plate-forme de streaming Peacock, elle a rencontré un succès similaire grâce à un scénario parfaitement maîtrisé, et un suspens à couper le souffle.

Avec Vicky McClure, Adrian Lester, Mark Stanley, Warren Brown, Kerry Godliman, Kris Hitchen, ou encore Ewan Mitchell.