Désordres : Florence Foresti se dévoile dans sa série à découvrir sur Canal+

«Désordres», la très attendue désopilante série de et avec Florence Foresti, arrive sur Canal+ à partir du 3 octobre.

«Quand elle n’est pas sur scène, Florence Foresti est une femme comme les autres. En pire !», annonce d'emblée «Désordres», la nouvelle Création Originale Canal+ à découvrir à partir de ce 3 octobre. Après Blanche Gardin et «La Meilleure version de moi-même», l’humoriste se prête à son tour à l’exercice de l’autofiction, racontant sa vraie-fausse vie dans cette comédie qu’elle a elle-même créée et réalisée et qui invite «à entrer dans son quotidien, une semaine sur deux, quand elle n’a pas sa fille à charge».

«À l’image de sa vie duelle, où le routinier côtoie le glamour, le rire flirte avec le grave, et la parodie s’invite dans le réel. Un beau bordel.», comme le résume fort à propos Canal+, «Désordres» lui donne l’occasion de dévoiler l’envers du décor, et plusieurs facettes d’elle-même.

Mère en garde alternée, célibataire à la dérive, artiste en mal d’inspiration… On l’y découvre dans tous ses états, et dans les moments les plus difficiles, c’est l’amitié ou, plus fort que tout, l’humour qui lui permettent de surmonter les épreuves (enfin presque tout, car faire parler son bouledogue chéri est un tue-l’amour, découvre-t-elle à ses dépens...).

L’art de (dé)dramatiser

«Désordres» est aussi une histoire de solitude. Celle d’une mère sans sa fille une semaine sur deux (même si cela a ses avantages), celle d’une artiste quand les lumières s’éteignent et qu’il ne reste plus que celles des plugs de la box internet en rade, car oui, Madame Foresti ou pas, au téléphone avec un service client, dans une file d’attente interminable à la préfecture, à un casting (face à Audrey Lamy), ou confrontée à un avortement, elle est bel et bien «une femme comme les autres»…

Dans cette série, on découvre (avec rire et tendresse) qu’elle a beau être dotée (de ce super-pouvoir) d’humour et d’un statut de célébrité (enfin beaucoup moins que Catherine Deneuve, comme il lui est rappelé douloureusement), elle n’échappe pas à la dictature du temps qui passe trop vite, à la douleur des coups de cœur à sens unique, ni même aux crises d’angoisse qui la contraignent parfois à se gaver de médicaments.

Du réel et de la fantaisie

Le titre «Désordres» les convoquent d’ailleurs d’emblée, ces désordres anxieux qui lui font vivre par périodes un mal-être tellement présent dans sa vie qu’elle a eu l’idée de le personnifier avec un acteur dans la série. «La dépression, c’est la fin de la vie, a-t-elle dit à Télérama. On est à la marge de la mort – mort qu’incarne ici un comédien parce que j’avais envie de la filmer», explique-t-elle, précisant être toujours sur ses gardes dans les périodes où elle se sent mieux : «Je me soigne régulièrement, je reste en veille, consciente que je peux rechuter, même dans les moments les plus heureux».

Inspirée (plus ou moins librement) de sa vie réelle mais loin du style documentaire, «Désordres» laisse en d'autres occasions entrer sa douce folie et la fantaisie au travers de séquences musicales loufoques, un exercice «Ally McBealien» périlleux mais ici (comme dans «L’amour flou», autre Création Originale à voir sur myCanal), très réussi. Sa playlist et sa maîtrise - tout en autodérision comme il se doit - du lip sync font même merveille.

Fan assidue des séries des années 1990 comme Seinfeld, Dream On, Sex and the City et plus tard de The L Word ou celles de Ricky Gervais, Florence Foresti se laisse même aller à quelques clins d’œil qui achèveront de rendre accro tous les sérievores.

Composée de 8 épisodes de 30 minutes chacun, «Désordres» sera diffusée en exclusivité sur Canal+ à partir du 3 octobre 2022, les lundis à 21h, à raison de deux épisodes par soirée, et disponible sur myCanal.

A noter par ailleurs que Florence Foresti remontera sur scène à partir du 28 septembre au théâtre Marigny avec un nouveau spectacle intitulé «Boys Boys Boys».