The Watcher : de quelle histoire vraie est inspirée la série

C’est un article publié en 2018 sur le site américain The Cult, à propos d’une famille venant de faire l’acquisition de la maison de ses rêves, avant que le cauchemar ne commence, qui a servi d’inspiration à Ryan Murphy pour la série «The Watcher».

Une réalité moins dramatique. Développée par Ryan Murphy – qui est également derrière «Monstre : l’histoire de Jeffrey Dahmer» - la série «The Watcher» caracole au sommet du classement des séries les plus regardées actuellement sur Netflix. Le créateur d’«American Horror Story» s’est librement inspiré d’un article publié en 2018 sur le site américain The Cult, centré sur l’histoire de la famille Broaddus. Après avoir fait l’acquisition de la maison de leur rêve dans le New Jersey, Derek et sa femme Maria, ainsi que leurs enfants, ont eu la mauvaise surprise de recevoir des lettres anonymes particulièrement menaçantes, alors qu’ils venaient lancer des travaux de rénovation.

Sans tarder, le couple a fait le choix de contacter la police afin de leur faire part de leur inquiétude. Une enquête a, dès lors, été menée auprès du voisinage – tous les voisins devenant de potentiels suspects – mais la grande majorité a été rapidement mise hors de cause grâce à la mise en place d’un test ADN volontaire. Toutefois, tous les voisins ne se sont pas pliés à l’exercice, et la rigueur même des méthodes d’investigation a été remise en question, selon l’article de The Cut.

C’est la famille Langford, qui habitait tout près de la maison des Broaddus, et plus particulièrement Michael Langford, qui a été soupçonné. Ce dernier a nié être l’auteur des lettres jusqu’à sa mort en 2020. Sans preuve, la police finira par abandonner l’enquête. Et pourtant, encore aujourd’hui, la famille Langford continue de se sentir viser par ceux qui persistent à vouloir percer ce mystère.

Un cliché de l'écriture du Watcher

Derek et la famille Broaddus avaient, de leur côté, engagé un détective privé qui n’a rien trouvé sur les Langford. Selon lui, l’auteur des lettres pourrait être une personne dont la proposition d’achat pour la maison n’a pas été retenue à l’époque. Et qui aurait décidé de se venger en s’en prenant aux nouveaux propriétaires.

Finalement, les Broaddus n’auront jamais emménagé dans la maison, qui sera mise à la location. Ils ont réussi à la vendre en 2019, pour une somme bien inférieure à celle dépensée à l’époque (400.000 dollars de moins selon EW.com). La famille a insisté pour qu’un message soit transmis aux acheteurs : «Nous ne vous souhaitons rien d’autre que la paix et la tranquillité dont nous rêvions dans cette maison». Ils ont également transmis un cliché de l’écriture du Watcher, dans l’éventualité où ils recevraient, eux aussi, des lettres. Mais selon The Cut, les nouveaux propriétaires n’ont jamais reçu de menaces.

New theories! A DNA canvas! The Watcher's handwriting! Another anonymous letter writer in town! But still no resolution to the case: https://t.co/Os39KIwm4l — Reeves Wiedeman (@reeveswiedeman) October 11, 2022

Selon le site DigitalSpy, la famille Broaddus n’a quasiment pas participé au développement de la série de Ryan Murphy, et la somme qu’ils ont touché pour l’adaptation de leur histoire ne couvre même pas le montant perdu lors de la vente. Ils ont insisté pour que leur vrai nom ne soit pas utilisé dans cette version très dramatisée de leur mésaventure.