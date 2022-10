Friends : Matthew Perry révèle la raison de sa rupture avec Julia Roberts dans les années 1990

Dans ses mémoires intitulées «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing», à paraître le 1er novembre (ed. Headline), Matthew Perry révèle les raisons qui l’ont poussé à rompre avec Julia Roberts dans les années 1990.

Un sentiment d’infériorité. Dans ses mémoires intitulées «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing», à paraître le 1er novembre (ed. Headline), Matthew Perry révèle avoir rompu avec Julia Roberts dans les années 1990, car il avait l’impression qu’il ne serait «jamais assez» pour elle, peut-on lire dans un extrait publié par le site britannique The Times.

C’est sur le tournage de la saison 2 de «Friends» que le comédien a fait connaissance avec la star du film «Pretty Woman». Celle-ci avait accepté de faire une apparition dans la célèbre sitcom, à la condition que son personnage soit associé à Chandler Bing à l’écran.

«Non seulement Julia Roberts a accepté de participer à la série, mais elle m’a envoyé un cadeau : des bagels, plein de bagels. Je l’ai laissé entrer dans ma vie, (...) et notre relation a commencé», se souvient Matthew Perry qui, de son côté, envoyait des roses et de tendres messages à la comédienne après le tournage. Mais rapidement, leur relation a viré au cauchemar pour l’acteur.

«Être en couple avec Julia Roberts, c’était trop pour moi. J’étais persuadé qu’elle allait me quitter», affirme-t-il, convaincu qu’elle n'avait rien à faire avec un homme comme lui. «Et pourquoi ce ne serait pas le cas ? Je n’étais pas assez, je ne le serais jamais. J’étais brisé, courbé, impossible à aimer. Donc au lieu de vivre l’agonie jusqu'au moment où j’allais la perdre, j’ai décidé de rompre avec la magnifique et radieuse Julia Roberts», précise Matthew Perry, qui se souvient d’avoir lu «l’incompréhension» sur le visage de l’actrice au moment où il lui annonçait vouloir rompre avec elle.