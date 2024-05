Marvel : Robert Downey Jr. salue Chris Hemsworth pour son interprétation de Thor

Alors que Chris Hemsworth a admis qu'il était parfois frustrant d’interpréter Thor, Robert Downey Jr. a rejeté les critiques de son ami et partenaire dans «Avengers».

Amis à l’écran comme dans la vie. Robert Downey Jr., qui a joué le rôle d'Iron Man, a soutenu Chris Hemsworth, après les propos de ce dernier concernant sa frustration, par moments, lorsqu'il jouait Thor dans l'univers cinématographique Marvel, lors d'une entrevue avec Vanity Fair.

«Parfois, j'avais l'impression d'être un agent de sécurité pour l'équipe. Je lisais les répliques des autres et je me disais : "Oh, ils ont des trucs bien plus cool. Ils s'amusent plus. Que fait mon personnage ? C'était toujours "Tu as la perruque. Tu as les muscles. Tu as le costume. Où est l'éclairage ?" Oui, je fais partie de ce grand projet, mais je suis probablement remplaçable», avait ainsi déclaré Chris Hemsworth, qui a joué le dieu du Tonnerre de 2011 à 2022.

Toutefois, Robert Downey Jr. n'est pas de cet avis, déclarant que «l'adaptation du personnage de Thor était très délicate - beaucoup de limitations implicites - mais Kenneth Branagh et lui ont trouvé le moyen de le transcender, de le rendre à la fois sympathique et divin».

Iron Man et Thor, de nouveaux réunis à l'écran ?

«Hemsworth est, à mon avis, le personnage le plus complexe de tous les Avengers. Il a de l'esprit et de la gravité, mais aussi une telle retenue, un tel feu et une telle douceur», a ajouté le comédien. Le lauréat du meilleur acteur dans un second rôle dans «Oppenheimer» a ensuite loué la performance de Chris Hemsworth dans les films «Avengers : Ragnarok», «Avengers : Infinity War» et «Avengers : Endgame», qu'il a décrit comme un «formidable coup de chapeau».

Bien que Marvel n'ait pas encore confirmé le retour de Robert Downey Jr. dans le rôle d'Iron Man, et Chris Hemsworth dans celui de Thor, les deux acteurs ont exprimé leur souhait de remettre leurs costumes de super-héros pour le grand écran.

«Je me suis laissé emporter par l'improvisation et la folie, et je suis devenu une parodie de moi-même. Je n'ai pas réussi à atterrir», a confié la star de «Furiosa», qui souhaite ainsi donner aux fans de Marvel le film Thor qu'ils méritent, après avoir, selon lui, raté «Thor : Love and Thunder», en 2022.

De son côté, Robert Downey Jr. a déclaré le mois dernier au magazine Esquire qu'il serait certainement prêt à rejouer Iron Man, même si le personnage mourait dans «Endgame».