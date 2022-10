Succession : le premier teaser de la saison 4 dévoilé et révèle la mise en place d'une «alliance rebelle»

La chaîne américaine HBO vient de publier le premier teaser officiel de la saison 4 de «Succession» dont la diffusion est prévue au printemps 2023. Et verra les enfants de Logan Roy former une «alliance rebelle» contre leur père.

L’union fait la force ? Le teaser de la saison 4 de «Succession» publié par la chaîne américaine HBO avant la diffusion du dernier épisode de «House of the Dragon» dans la nuit de dimanche à lundi met en exergue «l’alliance rebelle» que vont nouer les enfants de la famille Roy contre leur père, Logan, après que ce dernier se soit assuré du contrôle total de son empire au mépris de ses héritiers. «Je suis un géant. Ils ne sont que des pygmées», lance le patriarche dans le teaser.

Autrefois divisés dans l’espoir d’être choisi pour succéder à leur père à la tête de l’entreprise familiale, les enfants Roy – Kendall, Shiv et Roman – sont désormais unis dans leur tentative de faire tomber celui qui vient de les couper de leur héritage, et de toutes les décisions concernant l’avenir de Waystar Royco. Le teaser laisse également entrevoir une confrontation particulièrement tendue entre Shiv et son mari, Tom, après que ce dernier ait sciemment choisi d’aider son beau-père afin de poursuivre son ascension professionnelle.

Pour rappel, voici le synopsis officiel : «Dans les 10 épisodes de la saison 4, la vente de l’empire médiatique Waystar Royco au visionnaire du monde de la Tech Luka Matsson se précise. La perspective de cette vente colossale provoque une crise existentielle et une profonde division au sein de la famille Roy, alors que chacun tente d’anticiper l’impact de celle-ci sur leur vie une fois qu’elle sera effective. Une lutte pour le pouvoir est lancée au moment où la famille voit son pouvoir d’influence culturelle et politique sérieusement menacée».