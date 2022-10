Batman : Antonio Campos sera le showrunner du spin-off en série «Arkham Asylum»

La série dérivée de «The Batman» sur Arkham Asylum, pour HBO Max, aura pour showrunner Antonio Campos, a fait savoir ce mercredi le magazine Variety.

Le projet «Arkham Asylum» vient de faire un grand pas. La série HBO Max, qui devait initialement se concentrer sur le fonctionnement interne du département de police de Gotham, mais se penchera finalement sur l’Arkham State Hospital, s’est trouvée un showrunner et un réalisateur en la personne d’Antonio Campos, a fait savoir ce mercredi le magazine Variety.

Antonio campos, à qui l'on doit la série «The Staircase» (actuellement diffusée sur Canal+) a aussi réalisé quelques épisodes de «The Sinner» et «The Punisher». Du côté des longs-métrages, il a également écrit et réalisé des films tels que «Simon Killer» et «Afterschool», et son film «The Devil All the Time», basé sur le roman de Donald Ray Pollock, est sorti en 2020, avec au casting Robert Pattinson, Tom Holland et Riley Keough.

«Akham Asylum» sera dérivée du film «The Batman» de Matt Reeves. Ce dernier a récemment comparé la série à «un film d'horreur ou à une maison hantée», l'asile y existant en tant que «personnage», a-t-il expliqué.

La nouvelle fait suite à l'annonce de la nomination de James Gunn et Peter Safran comme nouveaux co-PDG de DC Studios, supervisant le contenu de l'univers DC chez Warner Bros.

Alors que Reeves est occupé à travailler sur «The Batman 2», son «Batverse» se développe non seulement avec Arkham, mais aussi une série limitée centrée sur le personnage de The Penguin, dont Colin Farrell est prêt à reprendre le costume. La série retracera la montée d'Oswald Cobblepot (alias The Penguin) et du syndicat du crime de Gotham City. Lauren LeFranc est au scénario et officiera en tant que showrunner. Reeves sera le producteur exécutif au côté de Dylan Clark, qui avait produit «The Batman».