Malcolm : Bryan Cranston va donner une suite à la série, selon Frankie Muniz

Dans un entretien avec le site américain Fox News, Frankie Muniz a révélé que Bryan Cranston travaillait actuellement sur un reboot de la série «Malcolm». Avec le retour de la quasi-totalité du casting original.

Le projet est en cours. Dans un entretien avec le site américain Fox News, où il était interrogé sur un possible retour de la série «Malcolm» sur le petit écran, Frankie Muniz a révélé que Bryan Cranston travaillait actuellement sur un reboot. Le comédien, qui incarnait Hal, le père de famille, serait déjà en train de superviser l’écriture du scénario et de préparer le retour de la fiction, qui a connu 7 saisons entre 2000 et 2006, devenant une des sitcoms les plus populaires au monde.

«Je sais que Bryan Cranston est à fond sur cette idée, il est à la tête de la rédaction d’un scénario, et s’occupe de tout mettre en place. Donc il y a peut-être quelque chose qui se trame. Je serais partant à 100%», a confié celui qui incarnait le personnage principal, avant de préciser que rien n’était certain.

La sortie médiatique de Frankie Muniz n’a pas manqué de susciter l’excitation auprès des fans de la série, qui compte au total 151 épisodes. Reste à voir désormais si le projet parvient à être mené à son terme, et si la majorité des acteurs de la sitcom originale seront disponibles pour faire leur retour à l’écran.