The Crown : les équipes de la série en tournage à Paris pour reconstituer l'accident fatal de Lady Diana

La production de la saison 6 de la série The Crown a posé pour quelques jours ses caméras à Paris pour tourner une reconstitution de l’accident de voiture qui avait coûté la vie à Lady Diana en 1997.

La scène du terrible crash recréée. Alors que la saison 5 de la série sur la famille royale britannique sera diffusée à partir du 9 novembre 2022, le tournage de la saison 6 de The Crown a pris place jusqu’à ce samedi 28 dans les rues de la capitale française, pour filmer une reconstitution de l’accident qui avait coûté la vie à Lady Diana il y a 25 ans, sous le pont de l’Alma.

Il semble que la production ait choisi de retracer l'itinéraire réel et la scène telle qu'elle s'est réellement produite, avec des photographes sur des motos entourant une berline Mercedes-Benz.

La production de la série « The Crown » a commencé à filmer les scènes de l'accident de voiture mortel de la princesse Diana dans le tunnel du pont de l'Alma à Paris





Durant le tournage, les règles de circulation dans le secteur du 8ème arrondissement ont d’ailleurs été modifiées, en particulier dans la nuit du 26 au 27 octobre où les équipes de production ont tourné sous le pont.

La circulation restera interdite aux véhicules à moteur jusqu’au 28 octobre 2022, à 5 heures cours Albert Ier, entre la rue Bayard et la place de l’Alma, de même que pour la voie Georges Pompidou, entre le pont de l’Alma et le pont des Invalides.

L'équipe de The Crown était ce matin à Paris pour le tournage de la scène du tragique accident de Lady Diana sous le pont de l'Alma à Paris.

Netflix a pourtant fait savoir à TMZ que «le moment exact de la mort de Diana ne serait pas montré». «On verra la voiture quitter le Ritz avec les paparazzi à ses trousses. Puis on coupera pour montrer une scène à l’Ambassade britannique de France, quand tout se met en place entre les deux pays après le drame avec le bureau des affaires étrangères», avait détaillé une source à Deadline.

Quelques jours plus tôt, des scènes dans un Paris fictif avaient déjà été tournées à Barcelone avec l’actrice Elizabeth Debicki dans la peau de Lady Diana.

NEWS : Elizabeth Debicki (Diana) est actuellement aujourd'hui sur le tournage de la Saison 6 !





La série tourne actuellement des scènes à Barcelone dans un décor de Paris fictif.





Elizabeth tourne actuellement les dernières heures de Diana vivante le 30 Août 1997. #TheCrown





Le 31 août 1997, à 00h26, la limousine transportant la princesse Diana avait percuté à grande vitesse le treizième pilier du tunnel du pont de l'Alma. Le conducteur de la Mercedes, Henri Paul, avait été tué sur le coup, tout comme Dodi Al-Fayed, le compagnon de Lady Di, assis juste derrière lui. La mère de William et Harry, était quant à elle décédée quelques heures plus tard à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Son garde du corps, Trevor Rees-Jones, grièvement blessé - tous les os de son visage avaient été brisés et sa poitrine gravement touchée – était alors le seul survivant.

Le drame a été (et reste encore) l'objet de beaucoup d’hypothèses. La série choisira-t-elle de développer une des plus farfelues, ou se contentera-t-elle de dépeindre un banal accident de la route ? Il faudra patienter pour le savoir.