Scream 6 : Jenna Ortega assure que personne ne remarquera l'absence de Neve Campbell

Surfant sur le succès du cinquième volet, le film «Scream 6» est déjà annoncé dans les salles françaises pour le 10 mars prochain. Et selon Jenna Ortega, il y a tellement d’action que les fans ne remarqueront même pas l’absence de Neve Campbell.

Place aux jeunes. Le retour de «Scream» en janvier dernier, et le succès colossal rencontré par le film piloté par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, a permis d’accélérer la production d’un sixième volet qui est attendu dans les salles françaises pour le 10 mars prochain.

En pleine promotion de la série de Tim Burton «Wednesday», Jenna Ortega en a profité pour parler du film à venir qui sera le premier de la saga à ne pas compter sur la présence de Neve Campbell au générique. Une absence que les fans n’auront pas le temps de remarquer en raison d’un scénario sans temps morts d'après la comédienne.

«Je ne peux pas en dire beaucoup sur le film, et cela ne concerne pas forcément mon personnage, mais je dirais qu’il se passe tellement de chose dans le prochain volet, il y a tellement d’action et c’est tellement gore, que vous n’allez même pas y faire attention (à l’absence de Neve Campbell, ndlr) », lance-t-elle au site américain ET.com.

Jenna Ortega précise toutefois que «Scream 6» contiendra de «nombreuses références» à Sidney Prescott – le personnage incarné par Neve Campbell – et que sa présence sera ressentie tout au long du film. «C’est super parce qu’ils ont vraiment fait attention à cela dans le scénario et c’est quelque chose que l’ensemble du casting voulait protéger car nous la respectons tous, et nous souhaitons le meilleur pour elle. Elle nous a manqué et nous avons beaucoup pensé à elle», continue celle qui incarne Tara Carpenter à l’écran. N'ayant pas parvenu à trouver un accord financier avec la production, l'actrice Neve Campbell avait fait savoir qu'elle reprendrait pas son rôle dans ce nouveau film de la saga «Scream».