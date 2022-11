Travis Fimmel (Vikings) au casting de la série «Dune : The Sisterhood»

Selon le site américain Deadline, Travis Fimmel, connu pour avoir incarné le rôle de Ragnar Lothbrok dans «Vikings», vient d’être officiellement annoncé au casting de la série «Dune : The Sisterhood» dans laquelle il tiendra un des rôles principaux.

Un excellent choix. Selon le site américain Deadline, l’acteur Travis Fimmel – qui a incarné le personnage de Ragnar Lothbrok dans «Vikings» pendant quatre saisons (et qui joue également dans «Raised by Wolves» – rejoint le casting de la série «Dune : The Sisterhood» dont la production doit commencer dans les prochains jours à Budapest, en Hongrie.

Le comédien de 43 ans prêtera ses traits à Desmond Hart, un soldat charismatique au passé trouble qui va réussir à gagner la confiance de l’Empereur, au dépend de Bene Gesserit, un ordre mystique composé de de femmes aux pouvoirs mystérieux qui pèse sur l’échiquier politique et dans les intrigues de l’Imperium.

Adaptation du roman «La Communauté des sœurs», écrit par Kevin J. Anderson et Brian Herbert, la série s'inscrit dans le sous-cycle littéraire «Dune, les origines». Elle revient sur la genèse de la sororité à laquelle appartient la mère de Paul Atréïdes, les «Bene Gesserit». «Dune : The Sisterhood» se déroulera environ 10.000 ans avant le récit dépeint dans le film de 2021, et suivra la montée en puissance de Valya et Tula Harkonnen (qui seront incarnés par Emily Watson et Shirley Henderson, ndlr), les ancêtres de la Maison Harkonnen.