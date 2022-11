Grey’s Anatomy : on connaît la date du départ d’Ellen Pompeo de la série (SPOILERS)

Selon le site américain Deadline, Meredith Grey cessera d’être un personnage récurrent de «Grey’s Anatomy» à partir du 23 février prochain, lors du premier épisode hivernal de la saison 19 de la série sur la chaîne américaine ABC.

Ce n’est qu’un au revoir. La diffusion du dernier épisode de la période automnale de la saison 19 de «Grey’s Anatomy», et la publication du teaser sur ce qui attend les téléspectateurs pour le retour hivernal de la série le 23 février prochain, a confirmé la nouvelle : Meredith Grey ne sera plus un personnage récurrent de la fiction à compter de cette date.

Pour ceux qui suivent la diffusion de la série outre-Atlantique, ce départ est la suite logique de l’arc narratif de Meredith Grey qui, dans les récents épisodes de cette saison 19, a pris la décision de déménager à Boston après que Zola, sa fille adoptive, ait trouvé une école à son goût sur place. Parrallèlement, elle s'est vu proposer un nouvel emploi sur place afin de travailler dans la recherche sur la maladie d’Alzheimer.

Ellen Pompeo, qui incarne le personnage de Meredith Grey, et qui reste en poste à la production exécutive, se fera désormais plus rare dans la série. Dans cette saison 19, ses apparitions ont été limitées à huit épisodes. La période automnale a, par ailleurs, permis d’introduire de nouveaux visages dans «Grey’s Anatomy». Et selon la presse spécialisée américaine, la greffe semble avoir été un succès auprès des fans.