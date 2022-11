Gran Turismo : qui est Jann Mardenborough, le pilote qui a inspiré le scénario du film ?

L’adaptation cinématographique du célèbre jeu vidéo «Gran Turismo» sera directement inspirée de l’incroyable parcours du pilote britannique Jann Mardenborough qui, en 2011, est passé de son canapé où il jouait manette en main, au volant d’un bolide sur le circuit professionnel.

Un parcours hors du commun. Dans un récent message posté sur Twitter, Sony Pictures a précisé que l’adaptation cinématographique du célèbre jeu vidéo «Gran Turismo» par le réalisateur Neill Blomkamp – avec David Harbour, Orlando Bloom ou encore l’ex-Spice Girls Geri Halliwell – était inspirée de la véritable histoire de Jann Mardenborough. Mais qui est cet ancien pilote britannique, et quel est son rapport avec Gran Turismo ?

En 2010, Jann Mardenborough est âgé de 19 ans, et vient d’abandonner ses études d’ingénieur spécialisés dans les sports mécaniques, après seulement trois semaines passés sur les bancs de l’université. Le jeune homme se retrouve à vivre chez ses parents, à Cardiff, sans objectif précis concernant son avenir. Et isolé, ses amis étant en train de poursuivre leurs études, ou de voyager. C’est alors qu’il décide de s’inscrire à la 3e édition de la GT Academy, un programme développé par Nissan et Sony – qui produit la PlayStation – afin d’offrir une chance à des pilotes virtuels d’embrasser une véritable carrière de pilote.

«J’avais déjà entendu parler de cette compétition et j’avais toujours rêvé d’être un pilote quand j’étais enfant. Mais le dire et le faire sont deux choses tout à fait différentes. À ce moment de ma vie, je n’avais rien d’autre à faire – tous mes amis étaient en voyage ou à poursuivre leurs études, alors que moi, j’étais à la maison. Donc je me suis entièrement focalisé sur la GT Academy», expliquait-il en 2015 au site Vice Sports.

Du canapé au circuit

L’objectif que s’est fixé Jann Mardenborough est loin d’être évident. Le jeune homme se retrouve en compétition avec pas moins de 90.000 autres concurrents à travers le monde. Et pourtant. Manette en main, il parvient à se défaire de tous ses adversaires, et à terminer en tête de la compétition en 2011. Le premier prix lui offre la possibilité de participer à une course au volant d’une voiture de course sur le circuit des 24H de Dubaï, dont il finira à la troisième place.

Dès lors, Jann Mardenborough sera embauché comme pilote professionnel par Nissan, et va participer à différentes courses tout au long de sa carrière, de la Formule 3 aux courses d’endurance, avec notamment plusieurs participations à la plus célèbre d’entre elles, les 24H du Mans. À ses débuts, le jeune homme découvre la rigueur de la vie de pilote. Il souffre notamment de problème de dos, son corps n’étant pas habitué à se maintenir dans une position assise dans une monoplace, contrairement à la majorité des pilotes professionnels qui participent à des courses depuis leur plus jeune âge.

En 2015, Jann Mardenborough est profondément traumatisé quand sa voiture réalise une sortie de route impressionnante lors d’une course en Allemagne, passant par-dessus la barrière de sécurité, tuant un spectateur au passage, et blessant grièvement deux autres. Après une carrière de 10 ans, il a récemment rejoint l’agence de marketing et de management sportif MB Partners, qui gère notamment la carrière de nombreux pilotes professionnels. «Je suis excité de prendre cette nouvelle direction dans ma carrière aux côtés de MB Partners», a-t-il déclaré au moment de son embauche.