Gran Turismo : on en sait enfin un peu plus plus sur l'adaptation au cinéma du célèbre jeu vidéo

Dans un entretien avec le site américain Collider, David Harbour s’est exprimé sur l’adaptation cinématographique du célèbre jeu vidéo «Gran Turismo», attendu dans les salles le 9 août 2023. Un projet pour lequel la star de «Stranger Things» se montre très enthousiaste.

Du virtuel à la réalité. Interrogé sur l’adaptation cinématographique du célèbre jeu vidéo «Gran Turismo» par le site américain Collider, David Harbour s’est montré très enthousiaste à propos du travail abattu par le réalisateur Neill Blomkamp, pour mettre en image ce récit inspiré d’une histoire vraie. Le comédien assure que le résultat sera à la hauteur de l’attente des fans.

«Neill est tellement cool, et il est tellement doué à la réalisation que cela n’a été que du bonheur de travailler sur ce film qui va être… vous n’avez aucune idée de ce qui vous attend, avec lui aux commandes et ce côté viscéral que Neill donne à ce film, à ce monde du jeu vidéo, qui est génial. Je suis impatient que les gens découvrent le film», explique-t-il.

Samedi dernier, la société Sony Pictures a confirmé que le tournage du film était en cours, et que l’histoire serait directement inspirée du parcours de Jann Mardenborough.

Filming is now underway on #GranTurismoMovie - based on the inspiring true story of a Gran Turismo player, Jann Mardenborough, who won a series of gaming competitions leading him to become an actual professional racecar driver. pic.twitter.com/gV13gEg2G5

— Sony Pictures (@SonyPictures) November 12, 2022