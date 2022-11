Lego dévoile sa plus grande boîte de construction et il s'agit d'un célèbre monument

Dix mille et une briques composent le nouveau set Lego dévoilé ce mardi 15 novembre. Il s'agit du plus grand set commercialisé par la marque de jouets danoise, pour reproduire la célèbre tour Eiffel.

1,49 m de haut, 10.001 briques et 629,99 euros. Voici les chiffres fous qui détaillent le nouveau set Lego à destination des passionnés, dévoilé ce mardi : une tour Eiffel hors normes. La marque danoise, qui fête ses 90 ans cette année, annonce ici son «plus grand set commercialisé», afin de reproduire en détails le célèbre monument parisien.

Cette dame de fer, en plastique, permet de bâtir sa charpente métallique, mais aussi des détails ajoutant à son réalisme avec des aménagements paysagers, des ascenseurs, un bureau, un mât de télédiffusion ainsi qu'un drapeau français à son sommet.

Un mastodonte pour les passionnés

La marque précise également que cette construction, conseillée aux 18 ans et plus en raison de sa complexité, est prévue pour être montée et démontée en quatre parties, afin de la déplacer plus facilement.

Celui-ci sera disponible à partir du 25 novembre prochain, et Lego ajoute que ses acheteurs pourront faire dédicacer leur set par le designer Lego, Rok Žgalin Kobe, le jour même, au Lego Store Paris du Forum des Halles, entre 10h et 12h, puis au Lego Store de Strasbourg le 26 novembre, entre 10h et 12h.

«Nous avons suivi les principes de construction de la tour originale aussi fidèlement que le permettait le système LEGO. Pendant la construction, vous découvrirez des techniques de construction LEGO intéressantes et novatrices qui donnent vie aux caractéristiques architecturales de la tour avec des briques», détaille ainsi Rok Žgalin Kobe.