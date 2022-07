Jean de la Fontaine : une exposition entièrement en Lego au Palais Vivienne

Du 13 au 17 juillet, l’exposition «Histoire en briques» dévoilera les Fables de la Fontaine sous forme de Lego au Palais Vivienne. Toutes les infos.

Les fans de Lego le savent : avec ces petites briques, les possibilités sont infinies. Au Palais Vivienne, les Fables de La Fontaine prennent vie sous forme de Lego, du 13 au 17 juillet. Près de trente œuvres seront présentées à taille humaine, afin de raconter les célèbres fables : «Le Corbeau et le Renard», «Le Lion et le Rat», «Le Lièvre et la Tortue»…

Pour réaliser cette performance, il aura fallu des millions de briques ainsi que des heures d’assemblage. Sans oublier une forte dose de patience ! Le résultat vaut néanmoins le détour. Les visiteurs pourront observer ces impressionnantes reproductions dans un contexte idéal. Ces tableaux et saynètes s’offrent tel un hommage au célèbre auteur.

Éric Jousse, le fondateur de la marque «Histoires en briques», explique : «Mettre en scène le patrimoine et la culture avec des briques Lego est une manière ludique et attractive de séduire toutes les générations.» Le message est donc passé : petits ou grands sont les bienvenus à cette exposition ludique et didactique !

«Histoire en briques», du 13 au 17 juillet au Palais Vivienne. Tarifs : 9 euros pour les adultes, 5 euros pour les enfants.