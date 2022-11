The Walking Dead : les producteurs de la série réclament 200 millions de dollars à la chaîne américaine AMC

Selon le site américain Variety, plusieurs producteurs de «The Walking Dead» – dont Robert Kirkman, le créateur du comics dont s’inspire la série – réclament pas moins de 200 millions de dollars à la chaîne américaine AMC. Une somme en rapport avec les bénéfices engendrés par la série et ses spin-offs, qui leur serait contractuellement due.

Et c’est reparti. Alors que «The Walking Dead» s’apprête à toucher à sa fin avec la diffusion des derniers épisodes de l’ultime saison 11 ce week-end, un groupe de producteurs - dont Robert Kirkman, le créateur du comics dont s’inspire la série (mais aussi Gale Anne Hurd, David Alpert, Charles Eglee et Glenn Mazzara) - vient de déposer une nouvelle plainte à l’encontre de la chaîne américaine AMC, à laquelle ils réclament le paiement de 200 millions de dollars (environ 192 millions d'euros), annonce le site américain Variety. Une somme qui leur serait due contractuellement, et qui correspondrait notamment aux bénéfices engendrés par la série et ses spin-offs.

Le montant est similaire à ce que AMC avait du payer au producteur Frank Darabont en 2021, après que ce dernier ait porté plainte en 2013 contre la chaîne américaine, estimant ne pas avoir été correctement rémunéré pour son travail après qu’il ait quitté ses fonctions. Le paiement mettait ainsi un terme à toutes autres réclamations futures concernant les profits engendrés par la série et ses spin-offs. Robert Kirkman et les autres producteurs avaient intenté un procès similaire en 2017, qu’ils avaient perdu en 2020, le tribunal estimant que AMC n’avait en aucun cas rompu les termes du contrat signé avec les plaignants.

Pour la chaîne AMC, cette nouvelle plainte n’est qu’une nouvelle tentative de leur part de leur soutirer de l’argent. Et ce alors que les producteurs sont tenus de toucher, selon les termes de leur contrat, une partie des bénéfices actuels et futurs engendrés par la série et ses spin-offs. «Il ne s’agit que d’une nouvelle tentative de nous soutirer de l’argent. Nous sommes confiants dans le fait que celle-ci échouera à nouveau, à l’instar de leurs précédentes tentatives», a fait savoir AMC via un communiqué.