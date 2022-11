The Walking Dead : Norman Reedus annonce une hécatombe pour les derniers épisodes

Dans un entretien avec le site américain Entertainment Weekly, Norman Reedus s’est exprimé sur les deux derniers épisodes de l’ultime saison 11 de «The Walking Dead» qui seront diffusés le 20 novembre prochain. Et selon le comédien, «tout le monde meurt».

Une hécatombe. Les fans de «The Walking Dead» feraient bien de se preparer mentalement avant la diffusion des deux derniers épisodes de l’ultime saison 11 de «The Walking Dead» le 20 novembre prochain sur la chaîne américain AMC (et en France sur OCS). Dans un entretien accordé au site Entertainment Weekly, Norman Reedus – qui incarne le personnage de Daryl Dixon dans la série – assure que les émotions des téléspectateurs seront mises à rude épreuve, avec beaucoup de morts à attendre dans les rangs des héros.

«Il y a des moments très tristes. Et il y en a d’autres où on se dit : ‘Ouais, c’est le groupe !’. Certains vont dire ‘Mais non !’, d’autres vont hurler devant leur téléviseur lors de certaines scènes (…). Il y a tout ce à quoi on s’attend dans un dernier épisode, c’est certain. Beaucoup de choses se passent. Certains groupes vont démontrer une vraie bravoure, parfois de façon inattendue. (...) Mais après tout le monde meurt. Je ne plaisante pas», lance-t-il.

Si certains fans s’étaient plaints au moment de l’annonce des spin-offs – avec notamment des séries dérivées consacrées à Daryl (et peut-être Carol), ainsi qu’à Negan et Maggie – en arguant que cela venait ruiner l'incertitude autour de la conclusion de «The Walking Dead», il semblerait que celle-ci réserve toutefois de belles surprises, avec ce qu’il faut de gore, pour satisfaire tout le monde. Reste à voir ce que les téléspectateurs diront une fois que la série touchera définitivement à sa fin.