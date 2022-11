Daredevil : l'interprète de Karen Page serait absente du casting pour le retour de la série

Si les acteurs Charlie Cox et Vincent D’Onofrio seront à coup sûr au générique de «Daredevil : Born Again», le reboot de la série attendu sur Disney+, Deborah Ann Woll – qui incarnait le personnage de Karen Page – affirme ne pas avoir été contactée par Marvel.

Le règne de l’incertitude. Invitée du podcast «Inside of You», animé par l’ancien acteur de la série «Smallville», Michael Rosenbaum, Deborah Ann Woll a affirmé ne pas avoir été contactée par Marvel pour reprendre son rôle dans «Daredevil : Born Again», le reboot de la série autrefois diffusée sur Netflix, attendu sur Disney+ au printemps 2024.

«Voilà ce que je peux dire : ils ne m’ont pas encore contacté. Donc, à l’heure actuelle, je n’en fais pas partie», lance-t-elle. «Je serais ravie d’y participer. Ils savent où je suis. Comme je l’ai déjà dit, j’adore le personnage de Karen Page. J’adore raconter cette histoire. J’ai le sentiment d’avoir plus à dire. Mais c’est à eux de décider quelle histoire ils veulent raconter», poursuit la comédienne.

Pour le moment, seuls Charlie Cox, qui incarne Daredevil, et Vincent D’Onofrio, l’interprète du méchant Wilson Fisk, ont été confirmés au générique de la série attendue au printemps 2024, avec pas moins de 18 épisodes. On notera que Charlie Cox a déjà retrouvé le personnage de Matt Murdock/Daredevil dans «Spider-Man : No Way Home» et dans la série «She-Hulk». Dans cette dernière, il se retrouve à nouer une relation sentimentale avec Jennifer Walters/She-Hulk (Tatiana Maslany). Ce qui est mauvais signe concernant un éventuel retour de Karen Page.