Michael J. Fox : l'acteur oscarisé pour son combat contre la maladie de Parkinson

Son courage et sa dignité forcent l'admiration. Michael J. Fox, 61 ans, s’est vu ce samedi 19 novembre décerner un Oscar d'honneur pour son action en faveur de la lutte contre la maladie de Parkinson, une affection neurodégénérative dont l'acteur canadien souffre depuis une trentaine d'années.

«Vous me faites trembler, arrêtez-ça !», a plaisanté l'acteur en recevant une ovation debout. Cette récompense d'honneur est, a-t-il dit, «totalement inattendue». La star de «Retour vers le Futur» avait été diagnostiquée avec la maladie de Parkinson en 1991, alors qu’il n’avait que 29 ans. A cette époque, les médecins lui annonçaient seulement dix années d'activité devant lui.



Son mai Woody Harrelson, qui avait joué avec lui dans «Doc Hollywood» à l'époque de ce diagnostic, est venu lui remettre la statuette et a déclaré devant le public qu'il «n'était pas parvenu à y croire, parce que Mike avait des qualités tellement invincibles, super-humaines».

«Il ne s'est jamais complu dans l'auto-apitoiement, au contraire il a transformé un diagnostic glaçant en un engagement courageux», a-t-il ajouté. Michael J. Fox avait annoncé publiquement sa maladie en 1998, lors de la sortie de la série télévisée à succès «Spin City».

Il s'était mis en retraite partielle quelques années plus tard, se consacrant à sa fondation créée en 1991 pour financer la recherche contre la maladie de Parkinson, et récoltant plus d'un milliard de dollars. «Je n'ai rien fait d'héroïque», a-t-il modestement déclaré samedi. La star, qui a cessé de tourner définitivement en 2020, a au cours des derniers mois souffert de multiples fractures osseuses et autres blessures dues à des chutes, nécessitant une opération de l'épaule.

Samedi, il a parcouru la scène, demandant à son épouse depuis trente ans et mère de ses quatre enfants Tracy Pollan de l'aider à porter sa statuette.

A noter que la soirée organisée ce samedi à Los Angeles a vu, outre Michael J. Fox, trois autres personnalités du cinéma être récompensées : la compositrice américaine Diane Warren, le réalisateur australien Peter Weir mais aussi la française Euzhan Palcy, réalisatrice d’«Une saison blanche et sèche», qui a été la «première réalisatrice noire à être produite par une major», a notamment souligné l'Academy. «Vous ne vous êtes pas défendue de votre couleur de peau, vous ne vous êtes pas défendue de votre féminité. Vous avez utilisé cela comme du carburant pour combattre», a déclaré l'actrice Viola Davis en lui remettant la statuette.