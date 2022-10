Retour vers le futur : les retrouvailles émouvantes de Michael J. Fox et Christopher Lloyd à New York (vidéo)

Plus de 30 ans après la sortie du troisième opus de «Retour vers le futur», Michael J. Fox et Christopher Lloyd étaient réunis sur scène à l’occasion du Comic Con de New York.

Des retrouvailles très émouvantes. Ce dimanche 9 octobre, soit 32 ans après la sortie de «Retour vers le futur 3», les acteurs Christopher Lloyd et Michael J. Fox, alias Doc et Marty, se sont retrouvés au Comic Con de New York, grand rendez-vous annuel consacré à la pop-culture.

Et l’arrivée sur scène de Michael J. Fox, atteint de la maladie de Parkinson, pathologie qui entraîne notamment des tremblements et une rigidité musculaire, a particulièrement ému le public et les internautes.

Comme on peut le voir sur cette séquence, largement relayée sur les réseaux sociaux, Michael J. Fox, 61 ans, peine à se mouvoir. Lors de l’événement, l'inoubliable interprète de Marty McFly a tenu à remercier ses fans. «Vous m'avez donné toute ma vie», a-t-il déclaré.

Recibidos como dioses pic.twitter.com/Szm5NyaqxW — Fede Carestía Mirá A Quién Encontré (@fedecarestia) October 8, 2022

«La meilleure chose qui soit arrivée dans ma vie, c’est cette chose. La maladie de Parkinson est un cadeau. J’ai dit aux gens que c’était un cadeau et ils m’ont dit : ’tu es dingue.’ Je dis : ‘ouais, mais c’est un cadeau qui ne cesse de m’apporter.’»

«C’est un cadeau et je ne le changerais pour rien au monde. Il ne s’agit pas de ce que j’ai, mais de ce que j’ai reçu (avec ça)», a conclu l'acteur, diagnostiqué en 1991, et qui a annoncé sa maladie sept ans plus tard, en 1998.