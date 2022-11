Quels sont les 5 blockbusters les plus longs de l'histoire du cinéma ?

Attendu dans les salles le 14 décembre prochain, «Avatar : la voie de l’eau» affichera une durée de 3h10, soit 190 minutes. Plus long que le premier volet (162 minutes dans sa première version), mais quatre minutes plus court que «Titanic». Au fait, quels sont les blockbusters les plus longs de l’histoire du cinéma ?

Le temps de savourer. Le 14 décembre prochain, les spectateurs ont rendez-vous au cinéma pour découvrir «Avatar : la voie de l’eau», la nouvelle superproduction réalisée par James Cameron, qui signe avec ce film le deuxième volet d’une saga débutée en 2009 (et qui pourrait connaître d'autres suites). Pendant 3h10, soit 190 minutes, les fans seront plongés dans une nouvelle aventure qui s’annonce grandiose. Pour rappel, le premier volet, lors de sa sortie initiale, ne durait que 162 minutes, avant qu’une version longue de 182 minutes ne voit le jour quelques mois plus tard.

Dans l’histoire du cinéma, il existe des films particulièrement longs, voir excessivement (le record est détenu par le film bangladais «Amra Ekta Cinema Banabo» avec 21h et 5 minutes, soit 1265 minutes). Mais cela est rarement le cas pour les films à grand spectacle, les fameux «blockbusters», qui préfèrent habituellement aller à l'essentiel. Il existe cependant quelques exceptions, dont les trois films les plus rentables de l'histoire (Avatar, Avengers : Endgame, et Titanic). Voici donc la liste des 5 blockbusters les plus longs sortis dans les salles obscures.

Avengers : Endgame (2019 - 181 min)

Sorti en 2019, le film de Marvel Studios mettait en scène l’affrontement final entre le redoutable Thanos et ce qu’il reste des Avengers après les événements dévastateurs de «Infinity War». Le long métrage a rencontré un succès colossal, se hissant à la deuxième place des films les plus rentables de l’histoire du 7e Art derrière… Avatar.

King Kong (2005 - 185 minutes)

Réalisé par Peter Jackson en 2005, King Kong suit l’histoire d’un producteur aveuglé par le profit, qui va réunir une équipe cinématographique pour aller tourner un film sur l’île de Skull Island. Où ils vont se retrouver cernés par une population locale pratiquant le cannibalisme. Et où bizarrement, ce ne sera pas la plus grande menace qu’ils trouveront sur place.

Titanic (1997 - 194 minutes)

En 1997, James Cameron présente au monde entier son film sur un des naufrages les plus célèbres au monde. Les spectateurs découvrent Kate Winslet dans la peau de Rose, une jeune artistocrate qui tombe amoureuse de Jack – incarné par Leonardo DiCaprio – un artiste sans le sou se trouvant, lui aussi, à bord du Titanic. Une histoire d’amour froidement interrompue par un iceberg. On soulignera que la bande sonore, signée par le regretté James Horner, avec un tube interprété par Céline Dion (‘My Heart Will Go On’), restera à jamais gravée dans la mémoire collective.

Le Seigneur des Anneaux : le retour du Roi (201 minutes)

Peter Jackson, encore lui, clôturait en 2003 sa trilogie de l’adaptation du Seigneur des Anneaux avec «Le Retour du roi». Le film voyait Aragorn et Gandalf se dresser une dernière fois contre l’armée de Sauron, tandis que Frodon, accompagné de son ami Sam, gagnaient le Mordor pour y détruire l’anneau unique, «mon précieux».

Zack Snyder’s Justice League (242 minutes)

Après la déception suscitée par «Justice League» en 2017, le film de Zack Snyder – qui avait été contraint de quitter la production après le décès tragique de sa fille – a eu droit à une nouvelle sortie en 2021. Une version acclamée par les fans de DC Comics malgré le fait que cette nouvelle version du film réunissant Superman, Batman, Aquaman, Wonder Woman, ou encore Flash affiche une durée de plus de 4 heures. Du jamais vu dans l’histoire des blockbusters.