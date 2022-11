Corto Maltese : Studiocanal annonce le développement d'une série pilotée par Frank Miller

Studiocanal a annoncé le développement d’une série adaptée de la bande dessinée «Corto Maltese» pilotée par Frank Miller, réalisateur de «Sin City». Six épisodes d’une heure sont prévus pour le moment.

Un événement pour le petit écran. Créateur de «Sin City» et de «300», Frank Miller s’associe avec Studiocanal pour développer l’adaptation en série télévisée en prise de vues réelles de la bande dessinée d'Hugo Pratt, «Corto Maltese», en partenariat avec Canal+. Six épisodes d’une heure sont prévus pour le moment. Aucune date de diffusion n’a été dévoilée.

One of the most visionary storytellers of our time - Frank Miller is on board to write, create and executive produce the live action adventure series Corto Maltese, based on the graphic novels by Hugo Pratt.





Read more about this exciting news here: https://t.co/AXchrOVsyh pic.twitter.com/XD9NzkAVp4 — StudiocanalUK (@StudiocanalUK) November 28, 2022

«J’ai découvert Corto Maltese en lisant les livres de Planète interdite à New York quand j’étais jeune. Puis, lors de mes voyages, j’ai étudié et découvert une édition dans un kiosque à journaux à Rome. Les illustrations étaient si expressives et si audacieuses qu’elles sautaient aux yeux sur le papier journal. Il m’a emporté. C’était plein de magie et d’aventure romantique. Le Maltais est un coquin qui pouvait parler aux dieux. Pour moi, cela montrait le pouvoir de la bande dessinée où la langue n’est pas une barrière. Depuis, je suis un fan de Corto Maltese. C’est le voyage du héros dans sa forme la plus classique, et je ne pourrais pas être plus honoré de contribuer à apporter à cette série le romantisme, l’héroïsme et le mysticisme sous-jacent de la création de Pratt», a confié Frank Miller, qui sera le producteur, le créateur et le scénariste de la série, dans un communiqué publié par Studiocanal.

Créée en 1967, la bande dessinée «Corto Maltese» narre les aventures d’un marin aventurier au début du 20e siècle. C’est en 2015, soit 20 ans après la mort d’Hugo Pratt, que les éditions Casterman ont relancé la bande dessinée en confiant la réalisation d’un nouvel album au scénariste Juan Diaz Canales et au dessinateur Ruben Pellejero (trois autres verront le jour en 2017, 2019 et 2022). En 2021, Martin Quenehen et Bastien Vivès ont également signé l'album «Océan Noir» qui n'est toutefois pas numéroté dans la série Casterman.