Will Smith s'exprime publiquement pour la première fois sur la gifle à Chris Rock aux Oscars

Invité de l’émission américaine The Daily Show animé par Trevor Noah, Will Smith s’est exprimé publiquement pour la première fois sur la gifle assénée à Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars.

Un moment dont il n’est pas fier. Invité de l’émission américaine The Daily Show animé par Trevor Noah sur la chaîne Comedy Central, Will Smith, qui venait faire la promotion de son prochain film «Emancipation», est revenu pour la première fois publiquement sur la gifle infligée à Chris Rock lors de la dernière cérémonie des Oscars devant des millions de téléspectateurs. «Je n’étais plus moi-même », commence-t-il. «Il y avait cette rage qui était enfermée en moi depuis très longtemps», poursuit l’acteur (voir à partir de 09 :43).

Will Smith explique également avoir été anéanti quand son petit neveu de 9 ans, «le plus adorable des petits garçons», est venu lui demander pourquoi il avait frappé un autre homme de la sorte. «C’était la confusion. Je ne veux pas en dire trop pour ne pas ajouter encore plus d’incompréhension. (…) Je traversais une mauvaise passe au cours de cette soirée», reconnaît-il, avant de se tourner vers le public : «Mais cela ne justifie en aucun cas ce que j’ai fait».

Le comédien de 54 ans dit s’être senti redevenir «ce petit garçon qui regarde son père battre sa mère, et tout cela est venu ressurgir à cet instant. Ce n’est pas la personne que je veux être», explique Will Smith. Alors que Trevor Noah soulignait que personne n’était à l’abri de faire une erreur, rappelant au passage que la presse n’avait été tendre envers lui et son épouse, l'acteur s’est mis à pleurer.

«Je comprends à quel point cela a pu être choquant pour les gens», poursuit-il, assurant comprendre que certains personnes ne souhaitent pas le voir dans un nouveau film après ce qu’il a fait. «Si quelqu’un ne se sent pas prêt, je comprends, et je respecterai le fait qu’ils aient besoin d’espace avant de changer d’avis. Mon plus grand souci était pour mon équipe, Antoine (Fuqua, le réalisateur d’Emancipation) a fait le plus beau film de sa carrière à mon avis. Les gens qui ont travaillé sur ce film ont donné le meilleur d’eux-mêmes, et mon souhait le plus profond et que mes actions ne pénalisent pas ces personnes. À cet instant, c’est la seule chose pour laquelle je travaille», conclut-il.