Le réalisateur d'«Emancipation», avec Will Smith, revient sur le scandale des Oscars avant la sortie du film

«Emancipation», film sur l’esclavage avec Will Smith dans le rôle-titre, sera dévoilé début décembre et marquera le retour de l'acteur à l'écran, après le scandale de la cérémonie des Oscars. Son réalisateur Antoine Fuqua est revenu sur cet épisode et ses conséquences.

Une sortie scrutée. Interrogé par Vanity Fair, le réalisateur Antoine Fuqua, dont le film «Emancipation» marquera le retour de Will Smith à l’écran moins d’un an après la gifle qu'il a asséné à Chris Rock, s’est exprimé sans tabou sur les répercussions du scandale des Oscars.

Evoquant la sortie prochaine du long métrage, proposé dès le 9 décembre sur la plate-forme Apple TV, il a expliqué que sa diffusion n’avait jamais été remise en question, reconnaissant toutefois que des discussions avait été engagées. «Il n'y a jamais eu de conversation entre moi et Apple ou mes producteurs, Todd Black et Jon Mone ou Heather Washington, concernant l’annulation de la sortie. Le contenu de ces conversations était plutôt : "Nous évaluons tout. Nous voyons ce que les gens disent." Ils y faisaient très attention», a confié Antoine Fuqua, avant de partager son point de vue.

«Bien sûr, je voulais que les gens voient le film. J’ai toujours dit "Est-ce que 400 ans d'esclavage, de brutalité, ne sont pas plus importants qu'un mauvais moment ?"», a expliqué le réalisateur auprès du magazine américain, avant de poursuivre : «Nous étions à Hollywood, et il y a eu des choses vraiment laides qui se sont produites, et nous avons vu beaucoup de gens recevoir des récompenses en ayant fait des choses vraiment détestables».

Pas d’excuses mais une envie d’aller de l’avant

Sans dédouaner le geste de Will Smith, Antoine Fuqua n’a cependant pas tari déloge sur l’acteur. «Je n'ai que des choses incroyables à dire sur Will Smith, vraiment sincèrement. Vous pouvez demander à n'importe qui ayant travaillé sur le film. (…) C’est la personne la plus gentille que j'aie jamais rencontrée de ma vie», a souligné le réalisateur, pour qui le coup de sang de Will Smith est «un événement malheureux».

Rappelant la dureté du film inspiré d’une histoire vraie et retraçant la fuite de l'esclave Peter pour gagner sa liberté, il précise : «il est vraiment difficile de jouer un personnage qui a été brutalisé (…) et être toujours la personne la plus gentille du monde. Cela, je le sais. Donc, aucune excuse pour qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais je peux dire que c'est un homme bon et j'espère que les gens pourront lui pardonner et que nous pourrons aller de l'avant». En attendant, il se dit reconnaissant que le film puisse sortir et rencontrer le public.