Jim Carrey quitte Twitter en dévoilant son premier dessin animé

Jim Carrey vient d’annoncer son départ de Twitter. Mais avant de quitter le réseau social désormais dirigé par Elon Musk, le comédien de 60 ans a dévoilé un court film d’animation qu'il a co-réalisé.

Un départ en fanfare. Jim Carrey a annoncé quitter Twitter. Mais avant de clôturer son compte sur le réseau social désormais dirigé par Elon Musk, le comédien de 60 ans a partagé un film d’animation d’un peu plus d’une minute réalisé avec Jimmy Hayward. Il met en scène un gardien de phare qui n’a plus toute sa tête inspiré, une histoire inspirée d’une des peintures du célèbre acteur.

I’m leaving Twitter, but 1st here’s a cartoon I made with my friend Jimmy Hayward. It’s based on my painting of a crazy old Lighthouse Keeper, standing naked in a storm, summoning the angels and shining his lamp to guide us through a treacherous night. I love you all so much! ;^j pic.twitter.com/Cqmp74A87r

— Jim Carrey (@JimCarrey) November 29, 2022