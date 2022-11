Paramount+ : tout savoir sur le service de streaming intégré dès ce 1er décembre dans l'offre Canal+ Ciné-Séries

Ce 1er décembre, les offres CANAL+ s’enrichissent de Paramount+, le service de streaming de Paramount Global. Paramount+ sera intégré aux nouvelles offres CANAL+ Ciné-Séries et CANAL+ Friends & Family, et proposé à des conditions très avantageuses aux autres abonnés.

De quoi ravir les fans de séries et de cinéma. Le service de streaming Paramount+ arrive en France ce 1er décembre via les offres CANAL+.

Ce service sera intégré à la nouvelle offre CANAL+ Ciné-Séries, qui propose déjà une large gamme de films et de séries, y compris un accès complet à Netflix, Disney+, Starzplay et plus encore, ainsi qu'à l'offre CANAL+ Friends & Family. Il sera proposé également à des conditions très avantageuses aux autres abonnés, indique le Groupe CANAL+.

L'intégralité des contenus de Paramount+ pourra être visionnée directement sur myCANAL et dans l’univers CANAL+ des décodeurs des opérateurs télécom et des décodeurs CANAL+.

Le Groupe CANAL+ précise qu'il est le seul acteur du marché en France à pouvoir intégrer Paramount+ à ses offres commerciales (en «hard bundle») et le seul distributeur de la version francophone de Paramount+ en Suisse à compter du 1er décembre.

Un copieux catalogue

Paramount+ propose un vaste choix de séries, d’émissions à succès et de films populaires couvrant tous les genres, en provenance de marques et de studios de production de renommée mondiale, comme SHOWTIME®, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon et Paramount Pictures.

Did you miss our #VIACStreamingEvent? Don't worry, here's a recap of all of the announcements!https://t.co/Nrz4piF1TR — Paramount+ (@paramountplus) February 16, 2022

Les abonnés pourront ainsi retrouver sur le service des contenus originaux de Paramount+ (The Offer, Tulsa King, Star Trek : Strange New Worlds, Halo…), des productions exclusives SHOWTIME® (American Gigola, The First Lady…) des films populaires couvrant tous les genres (Mission Impossible, Le Parrain, Star Trek, Transformers, Indiana Jones…) ou encore des franchises appréciées des enfants et des familles (Pat'Patrouille, Bob l'Eponge...).

un partenariat à long terme avec ViacomCBS

Le Groupe CANAL+ et ViacomCBS avaient en février dernier annoncé la signature d’un partenariat stratégique à long terme qui inclut notamment la distribution de Paramount+ en France.

Cet accord permet également à la chaîne de diffuser les films Paramount en première exclusivité six mois seulement après leur sortie, conformément à la nouvelle chronologie des médias.

Les abonnés peuvent ainsi profiter rapidement de blockbusters très attendus tels que «Mission Impossible 7», «Scream», «Sans un bruit 2» ou encore «Top Gun Maverick», qui sera diffusé dès ce 22 décembre sur CANAL+.

De plus, l’accord prévoit l’accès exclusif pour CANAL+ et CANAL+ Séries à au moins deux séries SHOWTIME® par an, dont l'excellente «Yellowjackets» avec Juliette Lewis et Christina Ricci, «Super Pumped» et «Your Honor 2». Ces dernières seront ensuite disponibles sur le service Paramount+.

«Ce partenariat avec ViacomCBS, dont les films, chaînes et séries ont marqué et continuent de marquer les générations, est une nouvelle démonstration de la capacité du Groupe CANAL+ à s’allier avec les plus grands acteurs mondiaux de l’industrie des contenus. Il nous conforte à la fois sur notre métier d’agrégateur, via la distribution de Paramount+ et des chaînes de ViacomCBS, et sur notre métier d’éditeur, en sécurisant pour le long terme l’accès en exclusivité aux films Paramount et à des séries Showtime pour notre chaîne CANAL+», avait déclaré Maxime Saada, Président du Directoire du Groupe CANAL+.