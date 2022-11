Willow : les révélations du scénariste Jonathan Kasdan sur la série

Dans un entretien accordé à CNEWS, Jonathan Kasdan a partagé sa joie de piloter la série Disney+ qui raconte la suite des événements de «Willow», film fantastique réalisé en 1988 par Ron Howard sur un scénario original de George Lucas.

Un rêve devenu réalité. Âgé de 43 ans, Jonathan Kasdan se présente lui-même comme un des premiers fans de «Willow», film fantastique réalisé en 1988 par Ron Howard sur un scénario original de George Lucas. Se voir proposer la possibilité d’imaginer la suite des aventures de Willow Ufgood (une mission partagée avec Wendy Mericle, ndlr), avec une partie du casting original, est aisément un des moments les plus marquants de sa carrière.

«Cela représente une des plus belles opportunités de ma vie. On me confie la suite d’un film que j’ai adoré quand je n’étais qu’un enfant. C’est un rêve qui se réalise. C’est rare de pouvoir travailler pour une chose que vous aimez profondément, et sur une histoire restée intacte», explique-t-il. «Travailler avec Warwick Davis (l’interprète de Willow, ndlr) et le retrouver sous les traits de ce personnage si cher à mes yeux, et qui m’a touché personnellement, m’a semblé irréel», poursuit le scénariste.

Aussi, Jonathan Kasdan confirme que la série télévisée de Disney+ va permettre de développer un peu plus en détail le monde fantastique dans lequel évoluent les personnages principaux, ainsi que les dangers qui s’y trouvent. Tout en restant fidèle à l’univers créé par George Lucas.

«Fondamentalement, c’est l’histoire de six êtres humains qui vont entreprendre une quête. On va aborder l’aspect politique du monde dans lequel les personnages évoluent, et les menaces qui s’y trouvent. Mais à l’image de ce que fait George Lucas, il s’agit surtout de relations humaines et d’amour. Et la manière dont il va être possible de trouver ces choses au moment d’entrée dans la vie adulte», précise-t-il.

«Décrire ce monde et sa mythologie a été une des parties préférées de mon travail. Airk, l’ami de Madmartigan qui meurt dans le film, est le nom que ce dernier a donné à son fils. À tous les niveaux, nous avons cherché à relier cette histoire aux événements du film», continue Jonathan Kasdan.

Madmartigan, au cœur de l’intrigue

Les fans de «Willow» connaissent l’importance de Madmartigan, le guerrier intrépide incarné par Val Kilmer, dans l’histoire du film. L’acteur étant atteint d’un cancer de la gorge, il est fort peu probable qu’il fasse une apparition à l’écran. Toutefois, selon Jonathan Kasdan, Madmartigan se trouvera au centre de l’intrigue, notamment à travers l’existence des deux enfants qu’il a eus avec Sorsha. Les téléspectateurs vont également entendre la voix du comédien (certainement avec l’utilisation d’une intelligence artificielle comme dans «Top Gun : Maverick»).

«Madmartigan est au cœur de l’intrigue de la série. Et son absence à l’écran est un élément critique. Où est-il allé et pour quelles raisons est-il parti ? Ces questions seront cruciales tout au long de la série, notamment pour le personnage de Kit, la fille de Sorsha et Madmartigan. Plus elle va s’approcher des réponses, plus elle va se révéler à elle-même», précise-t-il.

«C’est un thème, celui de la relation entre les enfants et leurs parents. Plus on connaît l’histoire de nos parents, plus on apprend à se connaître. Madmartigan est crucial sur le plan de l’intrigue, et de l’émotion. Et on ne pouvait pas faire cette série sans entendre la voix de Madmartigan, de manière qu’il ne soit pas qu’une entité qui plane sur l’intrigue, mais bien un personnage à part entière. Donc Madmartigan est de retour, ainsi que sa personnalité à travers les aventures que vont vivre ces nouveaux personnages», poursuit le showrunner.

À propos de Willow lui-même, Jonathan Kasdan annonce que les enjeux seront encore plus élevés pour le héros dans la série. Ce sera encore à lui de protéger celles et ceux qui seront à ses côtés dans cette quête où les dangers seront nombreux.

«Dans le film, on découvre ce village Nelwyn qui ressemble à un paradis sur Terre. Un endroit qui semble préservé des menaces extérieures. La série va prendre le contre-pied de cela. On retrouve Willow dans une situation délicate, et son village est assiégé depuis de nombreuses années. Et il tente de protéger son peuple, en les cachant et en les protégeant. Cela lui pèse, il est nerveux et anxieux. Et cette quête ne va faire qu’ajouter au poids qui pèse sur ses épaules. Car les enjeux sont encore plus élevés. Willow ne s’attendait certainement pas à se retrouver dans une telle situation», explique-t-il.

«Willow» est disponible depuis le 30 novembre sur Disney+.