Elizabeth Hurley veut tourner à nouveau avec Brendan Fraser, l'acteur lui répond

Quelques jours après qu’Elizabeth Hurley a annoncé son souhait de travailler à nouveau avec Brendan Fraser, le comédien s’est montré très enthousiaste à l’idée de partager une nouvelle fois l’écran avec celle qui lui avait donné la réplique dans «Endiablé» en 2000.

Un duo prêt à se reformer. Il y a quelques jours, dans un entretien avec le site américain People, Elizabeth Hurley n’a pas pu cacher son admiration pour Brendan Fraser dont la performance dans le film «The Whale» – attendu dans les salles françaises à partir du 8 mars 2023 – est unanimement saluée par le tout-Hollywood. «J’adorerais travailler à nouveau avec lui. Il a été un de mes partenaires préférés», a lancé l’actrice britannique de 57 ans qui avait partager l’affiche du film «Endiablé» avec lui en 2000.

Interrogé sur une possible réunion avec Elizabeth Hurley lors d’une récente projection de «The Whale» par la chaîne américaine ExtraTV, Brendan Fraser s’est montré emballé à l’idée de pouvoir lui donner la réplique dans un film à l’avenir. «Elle est merveilleuse. La réponse sera toujours oui. Elle est tellement drôle. C’est une amie, et je pense qu’elle est très talentueuse avec encore beaucoup à offrir», a préciser l’acteur de 53 ans.

Elizabeth Hurley a confirmé que le duo était très complice pendant le tournage d’«Endiablé», avant de se perdre de vue. «Brendan et moi nous sommes entendus formidablement bien sur le tournage du film, puis on ne s’est plus parlé. Nous n’avons plus échangé avant que je ne sois invitée à la projection de ‘The Whale’. Et j’étais très contente à l’idée de revoir Brendan», a confié l’actrice.