Tom Cruise s'offre une soirée spéciale le 11 décembre sur Canal+ Grand Ecran

En plus de quarante ans de carrière, il n’a pas pris une ride, ou presque. Tom Cruise sera à l’honneur d’une soirée spéciale ce dimanche 11 décembre sur Canal+ Grand Ecran, avant la diffusion le 22 de «Top Gun 2», sur Canal+.

Son sourire ravageur a inspiré les plus grands metteurs en scène, dont Stanley Kubrick et Steven Spielberg. A 60 ans Tom Cruise n’en finit plus de séduire et de cartonner au box-office.

Canal+ Grand Ecran lui consacre une soirée ce dimanche 11 décembre, avant que Canal+ ne diffuse en exclusivité le 22 «Top Gun 2», film devenu cette année le plus gros succès de la star en France, devant «Rain Main».

Et c’est justement le film de Barry Levinson que Canal+ Grand Ecran diffusera à 21h. Dans ce touchant road trip réalisé en 1988, le jeune Tom Cruise livre une magnifique performance en donnant la réplique à celui qui y interprète son frère autiste à l’écran, Dustin Hoffman.

Diffusé à 23h10, le documentaire «Tom Cruise Corps et âme» s’attachera ensuite à retracer l’ascension fulgurante de l'acteur, dont la carrière a commencé dans les années Reagan, mais aussi à dévoiler comment ses liens avec la Scientologie - qui participent à entretenir le mystère qui l’entoure – ont terni son image, avant qu’il ne connaisse malgré tout de nouveau les sommets, avec des films d’action toujours plus spectaculaires dont il tient à assurer lui-même les folles cascades.

A 00h05, la soirée de Canal+ Grand Ecran (dont la programmation est à retrouver à toute heure sur MyCanal) s’achèvera en beauté avec «Horizons lointains», film de Ron Howard sorti en 1992, dans lequel Tom Cruise jouait au côté de Nicole Kidman, sa compagne d'alors qu'il avait rencontrée sur le tournage de «Jours de Tonnerre» (et qu'il retrouvera une nouvelle fois dans le magistral «Eyes Wide Shut»). Le couple glamour des années 1990 y campe deux immigrés irlandais débarquant aux Etats-Unis, au XIXe siècle.