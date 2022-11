Tom Cruise est «fier» d’avoir été nommé membre de la Patrouille de France

Alors que Tom Cruise a été nommé membre honorifique de la Patrouille de France vendredi 18 novembre, l’acteur a réagi avec émotion à cette annonce dans une vidéo.

Une nouvelle décoration pour Tom Cruise. Devenu membre honorifique de la Patrouille de France, à l’occasion du Congrès des pilotes de chasse qui s’est tenu vendredi dernier, l’acteur - qui n'a pas pu faire le déplacement - a tenu à répondre au privilège qui lui a été accordé dans une vidéo. «Bonsoir les aviateurs», a lancé la star de 60 ans dans ces images partagées par le Chef d'état-major armée de l'Air et de l'Espace.

«J’aurais aimé être parmi vous ce soir, mais je suis en plein tournage de "Mission Impossible" et je suis en Afrique du sud en ce moment», a poursuivi le comédien, avant de faire part de sa fierté d’avoir rejoint la Patrouille de France à titre honorifique. «Je tenais à vous dire que je suis profondément honoré et fier d’accepter de devenir membre de la communauté des pilotes de chasse français», souligne l’acteur, connu pour réaliser lui-même ses cascades.

Un nouveau membre d'honneur a rejoint la communauté des pilotes de chasse français.





A new honorary member has joined the community of French fighter pilots.



Thank you @TomCruise for flying with @PAFofficiel and sharing our values around the world. pic.twitter.com/HkRbUarRfN

— Chef d'état-major armée de l'Air et de l'Espace (@CEM_AAE) November 18, 2022