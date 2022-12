The Mandalorian, saison 3 : Giancarlo Esposito promet du lourd pour les fans

Dans un entretien avec le site américain Collider, Giancarlo Esposito, l’interprète de Moff Gideon dans «The Mandalorian», a donné quelques indications sur ce qui attend les fans dans la saison 3.

Un monde en expansion. Jon Favreau, le showrunner de «The Mandalorian», avait affirmé lors du Comic-Con organisé à Sao Paolo, au Brésil, que la saison 3 allait étendre le monde dans lequel évoluent les personnages principaux de manière significative. Un futur confirmé par Giancarlo Esposito au site américain Collider, avec un troisième chapitre qui devrait ouvrir le champ d’action de la série.

«Vous savez ce sentiment que vous pouvez avoir de peur, de perte, et d’excitation à la fois ? C’est le sentiment que vous avez en regardant la bande-annonce car, tout à coup, le récit se présente de manière que vous comprenez certains éléments qui restaient un mystère jusque-là», explique-t-il.

«J’adore la mythologie contenue dans cette série, et la manière dont elle est incorporée visuellement de manière cinématographique. Et j’adore le fait que vous allez voir, au gré des épisodes de cette saison, que tout cela ressemble à un nouveau film. Visuellement, c’est un bonheur pour les yeux et les oreilles, qui vous transporte dans une expérience similaire», poursuit l’interprète de Moff Gideon.

Selon Giancarlo Esposito, la saison 3 de «The Mandalorian» permettra d’étendre toujours plus l’univers de Star Wars, et de créer de nouveaux liens entre les personnages. «Cette saison est hors catégorie. Vous allez l’adorer», promet-il aux fans. Pour rappel, cette saison 3 sera lancée le 1er mars 2023 sur Disney+.