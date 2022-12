«Ballerina» : Norman Reedus («The Walking Dead») rejoint le casting du spin-off de «John Wick»

Le nom de Norman Reedus, connu pour son rôle de Daryl Dixon dans la série à succès «The Walking Dead», sera présent au générique du film «Ballerina», le spin-off de la saga John Wick. Il y rejoint Keanu Reeves, Anjelica Huston, Ian McShane et Lance Reddick.

Que du beau monde. Norman Reedus, l’inoubliable Daryl Dixon de la série «The Walking Dead» - et qui sera prochainement la star de son propre spin-off - vient de rejoindre le casting de «Ballerina», le long métrage dérivé de la saga John Wick, avec Ana de Armas dans le rôle principal. La mise en scène sera assurée par Len Wiseman, l’homme derrière «Die Hard 4 : Retour en enfer», et le reboot de «Total Recall» avec Colin Farrell, en 2012.

«Nous sommes les plus grands fans de Norman, et nous sommes confiants dans le fait que les spectateurs seront tout autant excités que nous de le voir rejoindre l’univers de John Wick. Il sera une formidable addition à ‘Ballerina’», a confié la productrice Erica Lee au site américain Deadline, à propos du comédien dont le rôle n’a pas été précisé.

Peu d’informations ont circulé à propos du scénario du film, qui n’a toujours pas de date de sortie. C’est Keanu Reeves qui a récemment donné quelques détails sur ce qui attendait les fans sur la scène du Comic-Con organisé à Sao Paolo, au Brésil, au début du mois de décembre. «C’est une femme qui a traversé une période difficile et qui cherche à se venger. Quelqu’un a tué son père. Mais qui ? Et donc elle doit désormais comprend son passé. Elle a perdu son père quand elle n’était qu’une enfant, mais elle ignore exactement ce qui s’est passé. Juste qu’une personne est venue chez eux pour abattre son père, qui avait un tatouage. Et comme nous l’avons appris dans John Wick, si vous avez un tatouage, c’est que quelque chose se trame», a-t-il précisé.