«The Walking Dead : Dead City» : Lauren Cohan révèle ce qui attend Maggie dans le spin-off

Dans un entretien avec le site américain Entertainment Weekly, Lauren Cohan s’est exprimée sur les nouveaux défis qui attendent le personnage de Maggie dans le spin-off «The Walking Dead : Dead City».

Une nouvelle aventure. À la conclusion de «The Walking Dead», le personnage de Maggie Rhee semble avoir trouvé un semblant de paix intérieur. Son fils est sauvé, elle a réussi à pardonner – ou presque – à Negan d'avoir assassiné son mari à coups de batte de baseball, et elle se trouve à la tête d’une communauté de survivants. Et pourtant. Dans le spin-off «The Walking Dead : Dead City», Maggie va se retrouver en compagnie de Negan dans les rues de New York, à risquer de nouveau sa vie en se frottant à de nouvelles menaces.

Dans une interview avec le site américain Entertainment Weekly, Lauren Cohan a accepté de donner quelques détails sur ce qui attend son personnage. «Nous allons nous retrouver à New York au pied d’une montagne inattendue. Les choses se sont bien passées pendant un temps, mais ils (Maggie et Negan, ndlr) sont de retour pour un nouveau défi, comme cela peut être le cas dans une situation comme celle-ci », explique-t-elle.

Si elle ne précise pas la raison pour laquelle Maggie et Negan vont être contraints de se rendre à New York, Lauren Cohan précise que le spin-off se déroule quelques années après la conclusion de la série originale, et que «la plus grande faiblesse de Maggie» sera exploitée. Sans autres précisions. Les téléspectateurs devront également se préparer à retrouver des rapports tendus entre elle et Negan (Jeffrey Dean Morgan), ce dernier ayant renoué avec ses anciens démons. «Ça va être très, très compliqué pour Maggie de poursuivre, même avec les meilleures intentions qu’elle avait en laissant son territoire à Negan, et elle poursuivant sa route de son côté, de trouver de l’espoir et de bâtir un futur», poursuit Lauren Cohan.

Pour rappel, la série «The Walking Dead : Dead City» sera lancée en avril prochain sur la chaîne américaine AMC.