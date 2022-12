John Wick 4 : un face-à-face «légendaire» attend Keanu Reeves, selon le réalisateur du film

Dans un entretien avec le site britannique TotalFilm, le réalisateur de «John Wick : Chapitre 4», Chad Stahelski, a expliqué que le personnage incarné par Keanu Reeves allait être contraint de faire face aux conséquences de ses actes, et qu’un face-à-face légendaire attend l’anti-héros dans ce quatrième volet.

La proie devient chasseur. À la fin de «John Wick : Parabellum», le troisième volet de la saga, le personnage incarné par Keanu Reeves cesse de fuir ses poursuivants, et décide de prendre en chasse les membres de la Grande Table, l’organisation qui règne sur l’ensemble des groupes criminels à travers le monde. Et qui dicte les lois que John Wick et ses semblables doivent respecter, sous peine de punition. Cette chasse sera au cœur de «John Wick : Chapitre 4», explique le réalisateur Chad Stahelski au site britannique TotalFilm, ce qui poussera le héros à voyager à travers le monde, à Berlin, à Paris, ou encore à Osaka, au Japon.

Chad Stahelski révèle également que John Wick sera obligé de prendre en considération l’impact de ses choix sur les personnes qu’il aime le plus. «John va réaliser à quel point ses actions affectent ceux auxquels il tient le plus. Il y a toujours des conséquences à vos actions. Et dans ce film, nous commençons à voir John comprendre ce que cela implique. Sans que cela ne le freine d’aucune façon», explique-t-il.

Le réalisateur se montre particulièrement enthousiaste d’avoir pu travailler avec la légende chinoise des arts martiaux, Donnie Yen (Ip Man), qui se retrouvera dans un face-à-face qui s’annonce légendaire avec le personnage principal. «Même si tous les personnages dans le film sont des méchants, il existe un code. Et oui, je peux dire que Keanu et Donnie vont avoir leur moment dans le film», précise-t-il.

À noter que le casting comptera également sur les présences de l’acteur japonais Hiroyuki Sanada, et sur la star britannico-japonaise de la pop Rina Sawayama, qui fera ses débuts à l’écran dans le rôle d’une combattante prénommée Akira.