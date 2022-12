Miss France 2023 : découvrez la montagne de cadeaux que vont recevoir les candidates et la gagnante

Une seule des trente candidates à l’élection de Miss France, qui se tient ce samedi 17 décembre, repartira avec le titre tant convoité. Mais aucune ne rentrera les mains vides, et la liste des cadeaux qui leur seront remis est impressionnante.

Les marques les couvrent d’attentions. Les trente candidates à l’élection de Miss France, dont l’élection sera retransmise en direct sur TF1 ce samed, recevront toutes une montagne de cadeaux, dont voici la longue liste : un IPad 64GB et un abonnement annuel offerts par TV Magazine, quatre montres offertes par Festina Festina, une robe de soirée offerte par Sima Couture, une robe de soirée offerte par Jonas Oulousouzian, une trousse complète de maquillage offerte par Sothys, un manteau, un pull marinière et une robe offerts par Armox Lux, deux tenues complètes de sport offertes par Le Coq Sportif, des maillots de bain et une tenues balnéaires offerts par Hateia, Soraya, Ocean Couture et Calarena, des produits solaires et de soins offerts par Corine de Farme, des produits capillaires offerts par Saint Algue, une doudoune offerte par Jott, plusieurs looks offerts par les marques Le temps des cerises, Cabaïa, L'imprévu Belgium, Bensimon, La Redoute, Carla Raffi et Jane Wood, des chaussures offertes par Bons baisers de paname, Eram, Jina et Shoela et, enfin, une année de soin du regard par Jolicils.

Les cinq finalistes seront un peu plus récompensées encore, avec un iPhone 13 Pro 256 GB, une paire d’Airpods avec boîtier de charge sans fil offerts par TV Magazine, une montre Festina, ou encore une année de soin beauté haute technologie par Lpg Endermologie.

Le jackpot pour la lauréate

La grande gagnante qui succèdera à Diane Leyre repartira évidemment les bras un peu plus chargés que les autres, avec outre la couronne signée Mauboussin, une parure et l'écharpe qui va avec, un voyage pour deux personnes de Paris à Pointe à Pitre en classe business sur Air Caraïbes, un séjour de sept jours en Guadeloupe au Club la Caravelle pour deux personnes, une voiture électrique e-2008 Peugeot, un ordinateur MacBook Pro 16 pouces, une télévision Samsung, la mise à disposition d’un showroom complet de créations Sima Couture Paris, une doudoune Jott, huit montres Festina, un vestiaire de tenue Le Temps des Cerises, une année de soin beauté à l'institut par Sothys et la mise à disposition d’un coiffeur Saint Algue pendant un an lors de ses apparitions publiques. Sans oublier un appartement de fonction à Paris durant son année de règne.

A noter que les trente candidates ont signé un contrat de travail, rapporte Paris Match. Un changement administratif qui a été mis en place l’an passé, suite aux réclamations d'associations féministes, qui avaient levé le voile sur le statut des participantes.





Si le montant qui leur a été versé n’a pas été divulgué par la production, «Le Parisien» avait l’année dernière relayé le témoignage d'une candidate, qui avait affirmé avoir symboliquement touché «84 euros par jour, soit 252 euros net en tout».





En ce qui concerne le salaire de Miss France, Vaimalama Chaves (Miss France 2019) avait déclaré lors de son passage dans l'émission «L'Instant de luxe» en 2021, qu'elle avait été rémunérée environ 3000 euros par mois. Une somme qu'elle juge insuffisante au regard des tâches qui incombent à la reine de beauté.