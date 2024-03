Miss Monde : tout savoir sur Clémence Botino, candidate française au concours de beauté

Élue Miss Guadeloupe le 3 août 2020, avant d'être sacrée Miss France, le 14 décembre 2020, Clémence Botino représentera la France, ce samedi 9 mars, lors de la 71e édition du concours Miss Monde, qui se déroulera en Inde.

Originaire du Gosier, Clémence Botino a 27 ans et mesure 1,74m. La jeune femme est titulaire d’un bac scientifique mention très bien et a poursuivi ses études à Miami, aux Etats-Unis, où elle a séjourné un an.



Au moment de son sacre de Miss France en 2020, Clémence Botino était étudiante en master d'histoire de l'art à la Sorbonne et ambitionnait de devenir conservatrice du patrimoine. La jeune femme a d’ailleurs confié avoir délibérément attendu avant de se présenter à l’élection de Miss Guadeloupe car elle souhaitait, avant toute chose, se cultiver.

Grande fashionista dans l’âme, Clémence Botino a suivi une spécialisation en histoire de la mode des Caraïbes.



«Il y a énormément de créateurs très talentueux dans la Caraïbe en général, qui ne sont pas suffisamment mis en valeur et qui, pourtant, transportent des valeurs et des savoir-faire», estime-t-elle. Clémence Botino pratique également, durant ses temps de loisirs, le piano et la salsa.

UN RÈGNE CAUCHEMARDESQUE

Quelques mois à peine après avoir reçu la tant convoitée écharpe de Miss France, ses activités ont subi un coup d'arrêt brutal en raison de la pandémie de Covid-19 et de la mise en place du premier confinement, au printemps. Durant deux mois, ses voyages prévus en France et à l’étranger ont été annulés.



Clémence Botino n’a également, dans ce contexte, pas pu aller à la rencontre de ses fans, ni participer à certains événements auxquels les Miss sont traditionnellement conviées, comme le Festival de Cannes, alors qu’elle rêvait de monter les marches du Palais.

Comme si la pandémie ne suffisait pas, la jeune femme a aussi vécu un drame. En juillet 2020, un incendie meurtrier s’est déclaré dans l'immeuble où se trouvait son logement de fonction, dans le 17e arrondissement de Paris. Heureusement, elle a été évacuée à temps par les pompiers et n’a pas été blessée, mais elle a perdu de nombreuses affaires personnelles.

Son programme a une nouvelle fois été contrarié avec le deuxième confinement, décrété fin octobre. Sylvie Tellier, directrice du comité Miss France, avait ensuite indiqué que le traditionnel voyage de préparation des miss régionales n'aurait finalement pas lieu en Guadeloupe mais en Ile-de-France, au grand regret de Clémence, qui se faisait une joie de faire découvrir son île natale aux nouvelles candidates.

L’année 2020 lui a laissé «un goût amer», confessait-elle dans une interview parue en décembre 2021 dans le Parisien, quelques jours avant sa participation au concours de Miss Univers. «J’aurais aimé que la fin de mon année de Miss soit différente. Il n’y a pas eu de public à l’élection, pas de voyage non plus. Miss Univers, c’est un peu mon dernier tour de piste et je vais donner le maximum !», assurait-elle, à l'époque.

Dans le top 10 de miss Univers

Après un règne de miss France largement bousculé par la pandémie, Clémence Botino a en effet participé à la 70e édition Miss Univers, le 12 décembre 2021. Mais là encore, sa participation au concours a été chamboulée par le Covid-19.

Testée positive, fin novembre 2021, à son arrivée en Israël où les 80 concurrentes avaient rendez-vous pour entamer la préparation de l’événement, la jeune femme avait été mise en quarantaine, craignant de ne pas pouvoir monter sur scène le jour J. C'est d'ailleurs depuis sa chambre d'hôtel qu'elle avait appris les chorégraphies pour ne pas prendre de retard sur les autres candidates.

Après dix jours à l’isolement, Clémence Botino avait finalement pu participer au concours. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n’a pas démérité. Clémence Botino s’est en effet classée 9e sur les 80 prétendantes au titre, sous les yeux de sa compatriote Iris Mittenaere, sacrée Miss Univers en 2017 et membre du jury en 2021.

Jamais deux sans trois

Ce samedi 9 mars, Clémence Botino se voit offrir une nouvelle chance de briller et de décrocher un titre. Elle représentera en effet la France au concours miss Monde 2023, initialement prévu le 16 décembre dernier à New Delhi, en Inde. Sauf qu’en octobre dernier, le comité d'organisation de Miss Monde a annoncé le report de cette 71e édition à mars 2024, en raison d’élections prévues dans le pays.

Un agenda une fois encore bousculé pour la Miss France, désormais habituée au changement. Sur Instagram, c’est d’ailleurs avec humour qu’elle avait réagi à ce report. «Honnêtement dans ma carrière de Miss j’ai connu de nombreuses péripéties, je suis plus ou moins habituée», avait noté à l’époque Clémence Botino.

Arrivée en Inde il y a trois semaines, elle est désormais plus prête que jamais. «Il n’y a plus qu’à», a posté la jeune femme en story hier, rassurant ses fans. «Je me repose, je prends des forces, je prends des bonnes énergies», avant de conclure : «J’ai hâte».

Comme les 110 autres participantes au concours cette année, Clémence Botino tentera de succéder à la Polonaise Karolina Bielawska, sacrée Miss World 2022, ainsi qu’à Denise Perrier, seule française à avoir décroché le titre, en 1953, lors de la 3e édition.