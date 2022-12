Tom Cruise : découvrez la nouvelle et incroyable cascade de l'acteur pour fêter le succès de «Top Gun : Maverick»

En plein tournage du prochain Mission Impossible, Tom Cruise a publié ce dimanche une vidéo dans laquelle on peut le voir effectuer une incroyable cascade, et remercier ses fans d’être allés voir en nombre «Top Gun : Maverick».

Tom Cruise sur un petit nuage. Heureux du succès rencontré par Top Gun 2, l’acteur a publié dans la nuit de dimanche à lundi une vidéo spectaculaire dont il a le secret. «Salut tout le monde, commence-t-il par dire alors qu’on le découvre à bord d’un hélico. «Nous sommes dans la si belle Afrique du Sud, en plein tournage de ‘Mission Impossible – Dead Reckoning’, explique-t-il. Je ne voulais pas terminer l’année sans vous remercier d’être allés au cinéma et d’avoir soutenu «Top Gun : Maverick».

Puis, après avoir échangé un mot avec le réalisateur Christopher Mc Quarrie présent à ses côtés, l’acteur saute de dos dans le vide tout en continuant la conversation en toute décontraction. «Comme toujours, merci de nous autoriser à vous divertir. C’est un immense honneur, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Prenez soin de vous. Nous nous verrons au cinéma.»

A special message from the set of #MissionImpossible @MissionFilm pic.twitter.com/sfnWWluLyl

— Tom Cruise (@TomCruise) December 18, 2022