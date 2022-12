The Last of Us : un nouveau teaser sur Instagram dévoile l'horrible infection qui menace la population

La chaîne américaine HBO a publié un nouveau teaser de sa série événement «The Last of Us» sur les réseaux sociaux. Une vidéo qui permet de mieux comprendre la manière dont le virus qui a décimé la population sur Terre modifie l’apparence des personnes infectées.

Une vision monstrueuse. À moins d’un moins du lancement de «The Last of Us» sur la plate-forme de streaming HBO Max, prévu le 15 janvier prochain, un nouveau teaser publié sur les réseaux sociaux permet de découvrir des images inédites de l’adaptation du célèbre jeu vidéo avec Pedro Pascal et Bella Ramsey dans les rôles principaux.

Cette série en neuf épisodes développée par Craig Mazin (Chernobyl) et Neil Druckmann, le créateur du jeu vidéo, suit l’histoire de Joel, un homme chargé d’escorter la jeune Ellie lors d’un périlleux voyage dans un monde post-apocalyptique ravagé par virus ayant échappé à tout contrôle. Contrairement au reste de la population, cette jeune fille semble naturellement immunisée contre ce virus. Joel a la mission de l’accompagner au repère d’une faction baptisée les Lucioles, la seule capable de trouver un remède potentiel.

Le teaser permet de mieux apercevoir le visage des Clickers, ces zombies monstrueux qui émettent un bruit reconnaissable entre tous et qui représentent le troisième stade d'évolution des personnes contaminées. Mais les infectés ne seront pas la seule menace sur le chemin de Joel et Ellie : ils auront également à se méfier de leurs semblables qui, dans ce contexte post-apocalyptique, sont susceptibles d’être encore plus redoutables.